孫宇晨景甜風波｜手洗內褲曾穎發帖：孫哥是很孤獨的人（附全文）

加密貨幣平台波場（TRON）創辦人、幣圈話題人物孫宇晨（Justin Sun）近日聲稱起訴中國知名女星景甜（Jing Tian），要追討高達3,000萬元人民幣彩禮的風波持續發酵。雖然事件的男女主角漸漸噤聲，但旁邊吃瓜的人卻紛紛發表意見，而自稱與孫宇晨相戀多年前女友的曾穎，則連日發文「抽水」，除了自爆曾為孫宇晨手洗內褲長達七年，又於社交平台拍片又唱又跳回應爭議，至昨日（9月1日）又再發文指「孫哥是個很孤獨的人」，其「蹭熱度」的舉動引發網民負評，怒轟她是「跳樑小丑」。



幣圈話題人物孫宇晨（Justin Sun）近日聲稱起訴中國知名女星景甜（Jing Tian），要追討高達3,000萬元人民幣彩禮的風波持續發酵。（網上圖片）

內地女藝人景甜日前被幣圈狂人孫宇晨公開追討3,000萬人民幣禮金。（微博@景甜）

曾隔空向景甜喊話「教洗內褲」 曾穎再發長文

曾穎先前曾公開爆料自己在孫宇晨創業初期為其「手洗內褲」，更在網絡隔空喊話景甜「教你洗內褲」，引發熱議。而針對3,000萬禮金一事，曾穎於8月30日再發微博回應，以調侃語氣稱「我也不滋道」（網絡用語，「知道」的意思），更酸指按她對男方的了解，3,000萬大概率是「千萬要開心、千萬要幸福、千萬要平安」。事隔一天後，她再於社交平台X（前稱Twitter）發布長文續炒熱事件。

曾穎先前曾公開爆料自己在孫宇晨創業初期為其「手洗內褲」，更在網絡隔空喊話景甜「教你洗內褲」，引發熱議。（微博＠景甜）

景甜無辜受累 網民痛批前度曾穎抽水過頭

面對曾穎連日來的公開爆料與調侃，大量網民表示極度反感。多數輿論認為，景甜從頭到尾只公開回應一次後便一直保持沉默，反觀孫宇晨與前女友曾穎兩人輪番炒作，實在令人討厭。大量網民紛紛留言：

「景甜明明什麼都沒說，這兩個人到底要煩多久？」 網民留言

事件發生以來景甜從頭到尾只公開回應一次後一直保持沉默，反觀孫宇晨與前女友曾穎兩人輪番炒作，實在令人討厭。（微博＠景甜）

「孫宇晨很煩，他這個前女友更煩，簡直就是跳樑小丑在夾硬抽水」 網民留言

孫宇晨與景甜禮金風波發酵數日後，曾穎再次出來蹭熱度，網民表示「孫宇晨很煩，他這個前女友更煩。」（微博@景甜）

「以為事情結束了又跑出來，演夠了沒有？」 網民留言

孫宇晨前度曾穎9月1日在X發文：

孫哥是個很孤獨的人。

在他很小的時候，父母離婚，他從來沒有像其他孩子一樣，得到過充沛而完整的愛。或許他這一生，都在用不同的方式，試圖填補童年留下的那個黑洞。無論他在事業上的成就有多大，他的內心始終停留在9歲那個，期盼媽媽不要離開自己的小孩。沒有人可以拯救他，他需要回到自己的童年，自己去救贖自己。

孫宇晨前度曾穎９月１日在Ｘ發佈全文提及孫宇晨是個很孤獨的人。（微博＠野生11）

孫哥如今的結局，是所有與他產生過交集的人，共同顯化出來的結果。

那些失望、憤怒、怨恨、不甘，最終都變成了命運推著他往前走的一隻手。

可那些念力裡，唯獨沒有我的。

因為從始至終，我都只希望他好。

曾穎先前曾公開爆料自己在孫宇晨創業初期為其「手洗內褲」，更在網絡隔空喊話景甜「教你洗內褲」。（微博＠曾穎）

他的長文裡描述的奢華生活，我偷偷幻想過，卻一天都不曾擁有過。

甚至連我們曾經共同生活過的那個家，窗外那片他曾無數次答應我：

「等不忙了，我們一起去划船。」的，讓我獨自看了一遍又一遍的大海。我都曾折著手指頭，認真地期待過。

可最後，我什麼也沒有等到。

內地女藝人景甜日前被幣圈狂人孫宇晨公開追討3,000萬人民幣禮金。（微博@景甜）

後來，他開著私人飛機，載著女明星，去了很多我們曾經牽著手、勾著手指，說好將來要一起去的地方。

原來他不是沒有時間，他只是對我，沒有時間。

發文後，從最初的得意、興奮，到如今的忐忑與恐懼。

事到如今，他應該也後悔過吧？

所愛非人，那個曾經令我迷戀的人，已不是記憶裡的模樣。可是無論怎樣，我都無法相信，一個對自己每天貼身的拋棄式內褲，有著全棉材質和精良設計需求的高品質男人，會壞到哪裡去。

幣圈話題人物孫宇晨（Justin Sun）近日起訴中國知名女星景甜並追討高達3000萬元人民幣「禮金」的風波持續發酵中。（網上圖片）

德令哈的日落，確實非常好看，

可我沒有時間看，因為這幾天，我正在聯繫供應鏈，

訂製高品質男性純棉拋棄式內褲。

淘寶搜尋店鋪：穎學正版。

Kohstyle聯名，香蕉雞男士拋棄式內褲，一盒七條，穿上它，從此做拋棄式男孩，不用再洗內褲。

針對孫宇晨景甜禮金事件，曾穎於8月30日再發微博回應，以調侃語氣稱「我也不滋道」（網絡用語，「知道」的意思），更酸指按她對男方的了解，3千萬大概率是「千萬要開心、千萬要幸福、千萬要平安」。（微博＠曾穎）

全中國二十歲到四十歲的男性有兩億，女性也有兩億。

如果兩億女性每天都要為自己的老公洗5分鐘內褲，

一天，就是10億分鐘。

相當於一個人，從唐朝開始，一直洗到了今天。

演員景甜最近被捲入孫宇晨追告三千萬風波。（微博＠景甜）

一個男人要拋棄多少條內褲，才能稱之為男人，

我今天沒有答案，兩億人在等這個答案。

我希望三十年後，有年輕人來問我這個問題的時候，我能給他一個。