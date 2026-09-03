寧靜11年再談《花少2》：播出版僅佔5%素材　未播片段更「震撼」

2015年播出的湖南衛視真人騷《花兒與少年第二季》（簡稱《花少2》），因嘉賓互動微妙、衝突不斷，被網民推崇為內地綜藝節目「神級範本」，多年來衍生出龐大的網絡「花學拆解文化」。近日網民再度發起「逐格分析」，內地女演員寧靜於9月1日晚直播時首度正面回應，爆料觀眾當年看到的正片僅佔總錄製素材的二十分之一（5%），未曝光片段更加「震撼」，甚至半開玩笑指若網民繼續追問，節目組恐會「銷毀母帶」。



寧靜參加2015年播出的湖南衛視真人騷《花兒與少年第二季》。（微博@寧靜）

真人騷《花兒與少年第二季》，因嘉賓互動微妙、衝突不斷，被網民推崇為內地綜藝節目「神級範本」，多年來衍生出龐大的網絡「花學拆解文化」。（花兒與少年2海報）

認播出版本僅冰山一角 寧靜：未播片段更複雜

《花少2》播出至今已有11年，但節目中嘉賓的微妙氣氛與衝突場面仍被網民反覆解構。寧靜在直播中感慨，隨着時間推移，現時網民對節目的分析「比當年看懂的人多了」。

寧靜在直播中感慨網民再次討論當年的《花兒與少年2》「比當年看懂的人多了」。（寧靜直播截圖）

寧靜在直播透露，節目中未播出的原始素材中，衝突與人物互動遠比成片更加複雜且「震撼」。（網上圖片）

不過，寧靜亦拋出驚人數據，指觀眾所見的成片其實極為有限：「現在能搜到的都是有限的，你看到的只是二十分之一。」她透露，未播出的原始素材中，衝突與人物互動遠比成片更加複雜且「震撼」。對於網民熱切期盼要求節目組釋出「完整原始母帶」，寧靜則笑言：「你們再問母帶，我估計他們都要去把那個母帶銷毀了。如果一百年以後大家都還活着，那個時候反正都無所謂了，把母帶拿出來你們看一下。」

寧靜直播時拋出驚人數據，指觀眾所見的成片其實有限「現在能搜到的都是有限的，你看到的只是二十分之一。」（寧靜直播截圖）

寧靜面對網民熱切期盼要求節目組釋出「完整原始母帶」調侃：「你們再問母帶，我估計他們都要去把那個母帶銷毀了。」（寧靜直播截圖）

寧靜直播時拋出驚人數據，指觀眾所見的成片其實有限「現在能搜到的都是有限的，你看到的只是二十分之一。」（網上圖片）

節目組剪輯屬「保護藝人」：做真人騷就得玩得起

針對外界多年來質疑節目組「惡意剪輯」的聲浪，寧靜態度豁達，認為節目組當年已「手下留情」，剪輯本意是保護藝人。她強調自己不會透露未公開的細節，笑稱「這點職業操守還是有的」，並呼籲：「節目是怎麼剪就怎麼看吧。人總有不完美，都有自己的個性。做藝人出去玩真人騷就得玩得起。」

寧靜在直播時強調自己不會透露未公開的細節，笑稱「這點職業操守還是有的」。（寧靜直播截圖）

「節目是怎麼剪就怎麼看吧。人總有不完美，都有自己的個性。做藝人出去玩真人騷就得玩得起。」 寧靜

截至9月2日，微博話題「寧靜回應花少2分析」閱讀量已突破3億。不少網民感嘆「原來我們只看了冰山一角」，亦有聲音認為當事人既已放下，外界不必再反覆挖出舊事翻炒。