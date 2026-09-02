Netflix戀綜決戰｜《母胎單身2》高學歷對決《不良一族2》前黑道

串流平台Netflix暑期檔期掀起亞洲「真人騷大比拼」，兩大極端題材日韓真人騷接力登場。一邊是沖繩海灘上的前黑道、暴走族與夜店公關尋愛日綜《不良一族尋愛記2》（Badly in love）；另一邊則是來自KAIST及梨花女子大學等高學歷「A0」（母胎單身）素人參加的戀愛韓綜《母胎單身戀愛大作戰2》（Single&Ready 2），兩種截然不同的極端嘉賓定位，成功受到全球網民關注。



Netflix戀愛真人騷《不良一族尋愛記2》播出後即引起話題。（X@Netflix Japan|ネットフリックス）

來自KAIST及梨花女子大學等高學歷「A0」（母胎單身）素人參加的戀愛韓綜《母胎單身戀愛大作戰2》（Single&Ready 2）。（IG@netflixkr）

極端嘉賓定位大比拼：暴走族惡霸撼純情A0學生

韓綜《母胎單身戀愛大作戰2》搶先於7月7日上線（全季10集逢星期二更新），並於7月28日迎來首階段大結局。日綜《不良一族尋愛記2》則在8月4日接棒開播。兩套節目均由Netflix原創出品，分屬日韓兩大市場，在暑期檔一前一後形成接力熱度，強勢搶佔多區的娛樂節目收視榜單。

母胎單身戀愛大作戰2｜單身原因引起共嗚(IG@netflixkr)

韓綜《母胎單身戀愛大作戰2》搶先於7月7日上線（全季10集逢星期二更新），並於7月28日迎來首階段大結局。

日綜《不良一族尋愛記2》則在8月4日接棒開播，現第二季第一屆已經結束。

兩套節目雖同屬戀愛真人騷，核心設定卻南轅北轍。《母胎單身戀愛大作戰2》找來12名從未談過戀愛的「A0」成員入住濟州島「單身村」，嘉賓背景涵蓋牙醫與韓醫師，記錄他們在9天同居生活中克服社交青澀的過程。節目組更增設「單身郵局」助攻，並由徐仁國、姜漢娜、李恩智及Car,theGarden組成的觀察團現場點評。

母胎單身戀愛大作戰2增設「單身郵局」助攻。(IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰由徐仁國、姜漢娜、李恩智及Car,theGarden組成的觀察團現場點評。(IG@netflixkr)

相反，《不良一族尋愛記2》將舞台移師沖繩海邊，對準曾走過叛逆人生、包括前黑道成員、暴走族總長及夜店公關的前不良少年少女，由製作人MEGUMI、搞笑藝人永野及沖繩饒舌歌手Awich坐鎮主持。不少網民笑言這是一場「修羅場與純情內向者的極致對決」，打破傳統俊男美女設定的「去包裝」真人騷，已成為當前串流平台的新寵。

《不良一族尋愛記2》將舞台移師沖繩海邊，對準曾走過叛逆人生、包括前黑道成員、暴走族總長及夜店公關的前不良少年少女。

《不良一族尋愛記2》由製作人MEGUMI、搞笑藝人永野及沖繩饒舌歌手Awich坐鎮主持。

話題數據雙豐收！無預警加碼迎最終章

兩套節目均掀起沉浸式追劇熱潮。《母胎單身戀愛大作戰2》第二季報名人數突破1.7萬人，男嘉賓言行更被整理成「八大戀愛地雷」。而《不良一族尋愛記》首季曾連續三周打入Netflix全球非英語劇集周榜，並奪得KISF全球OTT大獎最佳真人騷節目獎。第二季新主持Awich憑精準點評迅速吸引大批粉絲，許多觀眾直言「節奏比第一季更好看」。

韓綜《母胎單身戀愛大作戰2》搶先於7月7日上線（全季10集逢星期二更新），並於7月28日迎來首階段大結局。

《不良一族尋愛記2》更在上半季第10集片尾無預警宣佈「加碼留級」，開辦第二期並將總集數擴充至20集，分三周上線，預計於9月8日揭曉最終章。