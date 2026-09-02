Golden Child主唱崔誠允首推粵語單曲　9月10日觀塘apm舉行發布會

撰文：種嚶嚶
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韓國男團Golden Child主唱崔誠允（Y）擁有極具穿透力的卓越唱功、細膩動人的獨特音色，不僅在團隊中展現音樂實力，還涉足音樂劇、戲劇原聲歌曲（OST）等多元化領域。崔誠允落實9月10日推出首支廣東歌《I STILL WAITING》，並宣布同日在香港觀塘apm舉行盛大新歌發布會，透過有「亞洲心臟」之稱的香港，將其音樂推廣全亞洲並邁向國際。

崔誠允落實9月10日推出首支廣東歌《I STILL WAITING》。（公關提供）

崔誠允攜手跨國團隊拓海外版圖

崔誠允去年加入OAK COMPANY，並與香港的MYTH ENTERTAINMENT簽約，拓展音樂版圖，鞏固其全球藝人地位。崔誠允早前推出單曲《AURORA》及《BLUE MOON》，年初來港宣傳期間，現身咖啡店擔任「一日店長」，與粉絲作近距離接觸，還「貼地」大玩街頭表演（Busking），給香港粉絲驚喜，一度掀起網絡熱話。

崔誠允攜手跨國團隊拓海外版圖。（公關提供）

崔誠允推全新粵語單曲《I STILL WAITING》

崔誠允剛於8月24日驚喜宣布推出全新單曲專輯《I STILL WAITING》，即日起開始預售。單曲專輯收錄同名廣東歌《I STILL WAITING》，這也是他跨越語言界限、首度演唱廣東歌。新歌描述一段無法說出口的單戀，不僅是一首關於離別的歌曲，更表達對愛情與時間的深刻期盼，即使對方遠去，仍以熱情與勇氣尋回屬於自己的位置，內心火焰從未熄滅。感性動人的旋律，喚起對愛的無限可能與堅定的信念。

崔誠允推全新粵語單曲《I STILL WAITING》。（公關提供）

全新單曲專輯於9月10日正式發行

全新單曲專輯《I STILL WAITING》的回歸行程已經正式啓動。今日（1日）起一連兩天公開新專輯概念照，9月8日公開《I STILL WAITING》MV預告。今次回歸的宣傳攻勢，可謂一浪接一浪；9月10日正式發行當天，崔誠允火速展開海外宣傳，第一站即來港，晚上7時30分現身觀塘apm舉行新歌發布會，第一時間親自解構新作！

崔誠允全新單曲專輯於9月10日正式發行。（公關提供）

另一方面，崔誠允上月展開《2026 CHOI SUNG YUN FANMEETING TOUR：STILL YOU & YUN》巡迴亞洲粉絲見面會，已完成首爾、台北、東京及大阪等場次，香港站定於本月13日，門票現正於購票平台Offgrid公開發售。見面會上，崔誠允除演唱個人單曲，還為粉絲準備遊戲環節及「福利」活動，詳情可留意主辦單位官方網站。

崔誠允全新單曲專輯於9月10日正式發行。（公關提供）
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