BTS柾國直播拋「擇偶條件」？要求愛喝酒+健談　粉絲起哄真相笑瘋

韓國頂流男團防彈少年團（BTS）成員田柾國（Jungkook）在9月1日深夜進行生日直播時，突然公開「尋人條件」，要求對方「同齡、愛喝酒、比自己健談，還要熱愛健身與時尚」。隨即震撼全球社交平台，引發數百萬粉絲熱議。然而真相隨即大逆轉，原來他並非公開「擇偶條件」，而是為未來的個人影片項目公開招募「攝影師兼製作團隊」！



韓國頂流男團防彈少年團（BTS）成員田柾國（Jungkook）日前深夜進行生日直播時，突然公開「尋人條件」。（IG@mnijungkook）

防彈少年團（BTS）成員田柾國在生日直播中公開的標準中，要求對方「同齡、愛喝酒、比自己健談，還要熱愛健身與時尚」。（柾國直播截圖）

開出超精準要求：要愛小酌兼熱情

據《Koreaboo》報導，柾國在直播中誠懇地表示：「我心目中有一個非常明確的目標。」他拆解細節指出，希望對方年齡與自己相仿，平日能享受「一起喝兩杯」的情調，性格上要比內斂的他更健談、有熱情，同時還要注重穿搭且熱愛運動。

柾國在直播中態度誠懇地表示：「我心目中有一個非常明確的目標。」，不少粉絲一度認為他想在生日直播公開自己女友。（柾國直播截圖）

「我希望對方年紀跟我相若，喜歡喝點酒，比我更健談，希望是個很愛聊天的人，比我更有熱情、更有活力。也希望對方會在意自己的外表和穿着，還要喜歡運動。一定要喜歡運動，這樣對我來說就足夠了。」 ——BTS田柾國

真相大逆轉！韓網笑翻：原來是徵攝影師

這番發言讓不少粉絲一度以為是「擇偶告白」。不過，真相很快大逆轉——據悉柾國當時其實是在討論自己未來的視覺影片項目，列出的是理想影片團隊（Film Crew）與攝影師的合作條件！韓國網民與全球ARMY得知真相後紛紛笑翻，留言洗版：「我以為他在公開女朋友，結果是在招員工！」、「我立刻去報名健身房跟學攝影，還來得及嗎？」

不過真相很快逆轉，據悉柾國當時其實是在討論自己未來的影片項目，列出的是理想影片團隊（Film Crew）與攝影師的合作條件。（微博@綜藝大嘴）