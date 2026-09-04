金馬影帝黃渤踩單車出事　家門重摔傷勢嚴重　戴氧氣罩住院極憔悴

金馬影帝黃渤驚傳車禍意外！近年熱愛騎自行車的他，常在社群分享「車手日記」，沒想到9月3日他在小紅書親自曬出一系列躺在病床上的照片，透露自己在自家門口附近轉彎時不慎摔車，經醫生診斷為「鎖骨骨折」，甚至一度需要戴上氧氣罩與頸托，傷勢相當嚴重，震驚大批影迷。



家門口轉彎突摔落馬！鎖骨骨折「戴氧氣罩、輪椅代步」

據了解，黃渤當時正騎著專業公路自行車，不料在離家不遠的轉彎處意外摔倒，導致左手臂與肩部遭受重創。

金馬影帝黃渤熱愛騎行（小紅書@黃渤）

金馬影帝黃渤透露自己在自家門口附近轉彎時不慎摔車，就醫時甚至一度需要戴上氧氣罩與頸托 傷勢相當嚴重：

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他在院期間除了左臂與肩部被牢牢固定、必須依賴輪椅代步外，甚至一度戴上氧氣罩，連日常用餐夾菜都極為艱難。病床頭的螢幕上更清楚標示著「鎖骨骨折」與「預防跌倒」等高危警示，足見當時傷勢沉重。

隨貼文曝光的對比照片中，前一張影像他身穿專業黑衫短褲、佩戴頭盔與風鏡在大樹成蔭的步道上帥氣馳騁；下一張卻已穿著住院服躺在病床上、脖子戴著頸托。面對突如其來的重摔意外，黃渤仍展現幽默本色，在鏡頭前苦笑自嘲這次經歷「跟戲裡面拍的是一模一樣」。

社群發聲感謝關心！用慘痛教訓告誡：離家再近也不能三心二意

消息傳出後，大批網友紛紛湧入留言關切。黃渤於當晚在微博發文回應，坦言這次是用自己的鎖骨換來一次深刻的警惕，特別告誡大家騎車切記集中注意力，「哪怕離家再近也不能三心二意」。

儘管經歷了這場驚魂意外，他依然樂觀表示等自己傷勢好轉「爬出坑」後，會記取教訓、認真且安全地重返車道，承諾康復後會繼續騎行。

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