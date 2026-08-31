井柏然疑「襲胸」郭書瑤舊片被翻出　暖身互動時手觸碰畫面引爭議

影視男神井柏然近日憑藉新戲《早春晴朗》再度翻紅，演技備受肯定，形象也一直維持得相當正向。然而，人紅是非多，近日有網友在 Threads 等社交平台上翻出他早年剛在台灣出道時，與同門師姐「瑤瑤」郭書瑤合作宣傳的媒體採訪，井柏然在與郭書瑤互動時疑似故意觸碰到郭書瑤胸部，畫面再度被挖出來在threads討論，引發網友砲轟大罵：「有夠噁！」



據悉，井柏然與郭書瑤過去曾是同門，兩人於2010年12月合作推出限定合唱單曲及迷你專輯《暖暖手》，隔年1月宣傳期間也曾一同接受媒體拍攝採訪。此次被翻出的影片，內容以兩人一同前往羽球場，開場還以「形影不離的搭檔」介紹兩人的關係。

井柏然與「瑤瑤」郭書瑤過去曾是同門，近日舊片被翻出互動時疑似井柏然故意觸碰到郭書瑤胸部，引網友討論。（《暖暖手》MV）

更多井柏然疑似「襲胸」郭書瑤舊片畫面：

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影片中，兩人在正式打球前進行暖身，其中井柏然做側身伸展時，手臂大幅度揮動，過程中竟碰到身旁郭書瑤的側胸位置。郭書瑤當下露出尷尬表情，並尷尬笑說：

他（井柏然）常常做一些很恐怖的事情！

隨後也主動往旁邊移動，並對著井柏然說：「我們離遠一點」。

這段畫面如今重新被網友翻出，不少人認為當時的肢體互動讓人感到不舒服，也有人質疑井柏然當下的反應。由於影片年代久遠，網友也再次從當時的影像與郭書瑤的反應進行討論。

Threads留言區隨即出現大量批評聲音，有網友直呼：

「好噁心」

「這很故意」



也有人認為：

「感覺就是故意去摸女生胸部」

「性騷擾當有趣？」

「井柏然整個就是在吃豆腐裝傻」



另有網友提醒大家重新觀看影片，認為相關畫面值得被看見。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】