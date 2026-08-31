網民票選最帥內地男星　肖戰三甲不入　楊洋張凌赫王鶴棣無緣第一

最近內地展開一輪「心中最帥」男星大比拼，最後由宋威龍成功撕開重重包圍勇奪冠軍，楊洋與龔俊緊追在後拿下第二、三名。最近憑《逐玉》帥出新高度的張凌赫排名第四，第五名的《藏海傳》肖戰也被擋在前三之外。



投票的網民認為奪下冠軍的宋威龍「那張臉根本是360度零死角」，隨着年齡增長，他從早期的青春少年搖身一變成為氣質成熟的古典公子，在《驕陽似我》裏的顏值被網民封為「淨化眼球的顏值之巔」，甚至有人驚呼「看他穿西裝真的會心跳過速」。

擊敗張凌赫許凱肖戰！ 內地網民票選最帥男星是他：

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第二名楊洋五官精緻又不具攻擊性，不笑時是高冷男神，一笑直接温柔淪陷，穩坐男神寶座。第三名的龔俊憑藉立體骨相，加上那雙無辜感爆棚的狗狗眼，反差萌圈粉無數。

第四名張凌赫走淡顏系初戀路線，在《逐玉》裏怎麼拍都帥，被網民笑稱是「遇到會拍的導演就起飛」。第五名的肖戰五官端正，笑起來能治癒全世界，向來是顏值榜常勝軍。

第六名的王鶴棣氣場全開，在《蒼蘭訣》裏的濃顏霸總樣，穿上現代西裝也能帥翻全場。第七名王安宇憑着精緻又帶點痞帥的少年感搶下一席，在《小巷人家》裏讓人越看越喜歡。第八名許凱則是95後濃顏擔當，從清朝、明朝到唐朝古裝全都能輕鬆駕馭，簡直是古代帥哥專業戶。

第九名是被封為「第二眼美男」的井柏然，37歲越老越香，熟男氣質直接爆表。第十名則是《東宮》陳星旭，那雙電力十足又充滿故事的濃眉大眼，隨便一個眼神就能把人吸進去。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】