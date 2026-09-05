鄭希怡體重創新高分享地獄式減肥法　7日甩4.8磅背後全為關智斌？

現年43歲的鄭希怡（Yumiko）向來保養得宜，惟日前她於社交平台突然自爆暑假期間體重失控飆升，數值甚至超越當年懷孕時的歷史峰值。面對體重危機，鄭希怡隨即展開「一個月減10磅計劃」，並在網上號召廣大網民一同打卡監督。令人驚歎的是，經過短短7天的高強度自律管理，她便成功減去4.8磅，瘦身成效不俗。

鄭希怡分享瘦身食譜。（IG@yumiko.chengy）

更表示，每晚都係食同樣嘅白灼蝦。（IG@yumiko.chengy）

地獄級「白灼」晚餐曝光成果驚人

為了在短時間內重拾巔峰狀態，鄭希怡在飲食上實施極嚴格的控制。她於社交平台分享自己的減脂餐單，清一色均是貫徹低油低鹽原則的「白灼蝦」料理。除了嚴格掌控飲食熱量外，她亦配合高強度運動雙管齊下，僅用一星期就看見極大成果，不少網民看到她的堅毅態度後大讚相當佩服。

關智斌留言都想去食飯。（IG@yumiko.chengy）

為好友關智斌廣州演唱會備戰

外界關注鄭希怡如此急切瘦身的原因，原來與她即將擔任好友關智斌（Kenny）演唱會嘉賓密不可分。關智斌將於9月19日在廣州體育館1號館舉行《The Endless Adventure》巡迴演唱會廣州站，這亦是他出道以來在內地首個萬人級別的場館演出。身為多年好友的鄭希怡獲邀強勢加持，為了以最佳身形登上萬人舞台，她自然不敢有半點鬆懈，積極備戰。

鄭希怡擔任關智斌廣州演唱會嘉賓。（大麥）

《相對濕度》火辣合唱成經典

鄭希怡與關智斌過往在舞台上的合作向來火花四濺，兩人此前曾在演唱會上合唱經典快歌《相對濕度》，火辣又具默契的演出至今仍令不少歌迷津津樂道。如今鄭希怡以極佳的自律狀態重回舞台，消息一出隨即掀起網民熱烈討論，紛紛表示十分期待兩人這次在廣州萬人舞台上的震撼合體，相信屆時必能再次炸翻全場。