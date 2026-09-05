傅穎遭鄧麗欣好友酸爆冇朋友　玄學大師叫改名：唔想招惹是非

前Cookies成員傅寶誼（Theresa、前名傅穎）於2024年宣布改名，希望擺脫以往是非纏身的形象，惟大眾至今仍習慣稱呼她為「傅穎」。近日，她因回應一名網民的挑釁留言而再度捲入話題漩渦，事後她透露自己聽從玄學大師指點改名為「傅寶誼」，正因舊名「傅穎」極易招引小人與奇怪新聞，寄望大眾改口以遠離不必要的炒作。

Cookies雖然解散多年，但當年幾位核心成員之間的微妙互動，至今依然是網民關注的焦點。（IG@theresafu.bo）

傅寶誼日前因公開回應一名網民的諷刺留言，再次被捲入是非漩渦。（IG@theresafu.bo）

傅寶誼回應鄧麗欣好友挑釁

事緣日前有網民在其社交平台留言諷刺：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通加油」，言詞相當挑釁。。，同時亦獲方力申及區文詩（Angela）關注，讓舊隊友之間的微妙關係再度成為熱議焦點。對此，傅寶誼決定公開正面回應，直言：「為什麼要回覆她？因為我應該，而且需要公開回覆。我認識的人既然都有關注她，是老死，我更應該回覆。」

Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

鄧麗欣（Stephy）好友留言暗寸惹火傅穎。（IG@theresafu.bo）

傅穎借校園霸凌狠批杯葛行為。（IG@theresafu.bo）

聽從玄學大師指點改名「傅寶誼」

眼見再次捲入是非，傅寶誼隨後在IG限時動態透露當初改名的真正契機，坦言是聽從玄學大師指點：「講樣嘢俾你哋知，傅穎呢個名會引嚟好多是非，同埋好多奇奇怪怪嘅新聞。如果你唔想傅穎啲個人再有咩新聞，覺得睇到好煩，唔想再影響到你哋嘅偶像，你哋每次想講我個名時就叫傅寶誼。」她寄望大眾能改口稱呼其新名字，藉此遠離無謂炒作與不必要的麻煩。