生逢其時劇情｜最新追劇日曆／更新時間＋演員角色簡介

《生逢其時》陸劇，改編自韓十三小說《近鄰》，有錢晶晶作為編劇，林妍為執導，由王子奇、關曉彤領銜主演，劉琳、郭濤、郭曉東特邀領銜主演領銜主演的一套以年代家庭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《生逢其時》電視劇情大綱

故事發生在八、九十年代初的北方小鎮青梧，住着兩個家庭模式截然不同的街坊。齊愛華（郭濤 飾）與霍青蓮（劉琳 飾）雖然性格迥異，卻能彼此包容；而曹東方（郭曉東 飾）在喪妻後，與父親曹本順相依為命，兩個大男人撐起整個家，日子雖艱難卻苦中作樂。某天，兩家在同一日分別誕下孩子齊時（關曉彤 飾）與曹信（王子奇 飾），恰巧湊成一個「好」字。然而，醫院的一次嚴重疏忽竟導致一場荒唐的「換子」烏龍，在冥冥中悄然改寫了這兩個孩子的命運軌跡。

隨着年月增長，身患白化病的齊時自小深知自己「與眾不同」，為了融入常人，她不惜喝豉油、戴假髮，漸漸成長為特立獨行、勇敢倔強的少女。另一邊廂的曹信，則是一路走來品學兼優的「別人家的孩子」，但光環背後卻一直飽受父親嚴苛要求的重壓。當乖巧自律的曹信遇上叛逆倔強的齊時，兩個家庭在街坊鄰裏的日常相處中不斷交織；而當年的「換子」真相最終在彼此的碰撞中，交織出充滿淚水與和解的故事，更為兩家人帶來了「新生」的契機。

《生逢其時》播出更新時間｜最新追劇日曆

《生逢其時》電視劇幾時播?《生逢其時》於9月3日播放，一共有28集，由CCTV-1、愛奇藝、咪咕視頻播放。9月3日起CCTV-1黃金檔，每週一至週五兩集連播(首日更新1集)。 9月3日起網路平台會員，每週三至週五20:00更新2集(首日21:00更新3集)。 9月3日起網路平台會員每週六至週二更新1集。 9月3日起 網路平台非會員每週四到週一更新1集。

《生逢其時》播出更新時間｜最新追劇日曆

《生逢其時》演員關係圖

《生逢其時》演員關係圖

《生逢其時》演員人物

關曉彤 飾 齊時

關曉彤 飾 齊時（微博圖片）

王子奇 飾 曹信

王子奇 飾 曹信（微博圖片）

劉琳 飾 霍青蓮

劉琳 飾 霍青蓮（微博圖片）

郭曉東 飾 曹東方

郭曉東 飾 曹東方（微博圖片）

郭濤 飾 齊愛華