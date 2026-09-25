蘭香如故線上看結局劇情｜最新播出時間/追劇日曆+演員關係圖

《蘭香如故》陸劇，改編自小說《蘭香緣》。有桐華、簫樓作為編劇，黃穎湘、陳丹為執導，由譚松韻、劉學義領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《蘭香如故》電視劇情大綱

因祖父沈大學士被控謀逆而遭滅門之禍，大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾）與吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）的婚約被取消，林家更轉與御前新貴趙家結親自保。幸得母親崔氏（柯藍 飾）昔日接濟，林府家奴許萬全（陳創 飾）夫婦拿剛病亡的親女許蘭香替換嘉蘭，助她保命。

嘉蘭自此頂替許蘭香的名份，於林府擔任三等丫鬟。處於逆境的她絕不屈服，頑強對抗一切不公壓迫，為自己和家人的幸福拼搏。依靠善良與智慧，蘭香打破階級藩籬，贏得林錦岐愛慕及林家上下敬重，晉升為林府當家人，把命運握在自己手裏，最終替沈家洗刷冤屈。

《蘭香如故》分集劇情

《蘭香如故》1-5集分集劇情

第1集：沈嘉蘭出自書香世家，及笄之年本與林家有婚約，卻因朝堂變故收到退婚書。新帝即位追查當年撤藩之言，沈老太爺因寧死不屈致使沈家落得滿門抄斬，女眷皆被押往教坊司。沈家女眷為保貞烈紛紛服毒或懸梁自盡，嘉蘭母親在送走眾人後亦自盡身亡。

昏厥的嘉蘭被曾受其施恩的許蘭香父母用病逝的女兒偷偷換下，保住一命。在避難船上醒來的嘉蘭萬念俱灰欲投江自盡，但蘭香父母拿出其母臨終前用鮮血寫下的「活」字血書相勸，嘉蘭看著至親離去，在極度悲痛與「活下去」的寄託中陷入絕望煎熬。

第2集：許家父母帶着沈嘉蘭逃至金陵，一家人以奴籍身分在貧困中艱難度日。當初退婚的林家公子林錦岐迎娶朝中新貴趙氏，林家發放的喜餅勾起了嘉蘭的亡家之痛，但在許家父母的安撫下，化名蘭香。她逐漸接受現實並學會生火洗衣等粗活。六年過去，蘭香已完全融入市井生活，許父也打聽到沈家滿門與蘭香已被人妥善收屍安葬，讓蘭香終於得到了一絲慰藉。

許父在古玩店不慎收下假畫而面臨巨額賠償，蘭香憑藉昔日祖父教導的鑑賞知識，察覺假畫下暗藏真跡，並巧妙設局讓巡店的林老太爺親手揭開玄機。此事不僅讓許父免於賠錢，還破格晉升為三掌櫃並獲賞十兩銀子。許家父母本欲用賞金先為蘭香贖身，但蘭香堅持要一家人共同努力，爭取未來一起脫離奴籍；與此同時，抗倭有功的林錦岐被調回金陵任職，卻因故與父親關係緊繃。

第3集：林錦岐抗倭歸來，發現府中舊僕已被妻子趙星棠擅自清換，夫妻關係更加惡化。為抗拒妻子的掌控，林錦岐決定採納母親的安排招收新丫鬟。在此期間，林府韓嬤嬤前來強行徵召奴籍女子，大掌櫃收下許父的錢財卻食言交人，引得許父持刀找其拼命。關鍵時刻，蘭香沉著應對，利用大掌櫃害怕作假帳被查的心理將其威懾，成功追回錢款並保全父親。

隨後，蘭香與呂蕺兒等新丫鬟被帶入林府。趙星棠本欲排擠婆婆安排的人手，但在林錦岐的力挺下不得不妥協留人。蘭香就此被迫踏入曾與自己有婚約的林府，開始了前途未卜的婢女生涯。

第4集：蘭香與呂蕺兒入府後被分配為三等燒水丫鬟，蘭香刻意保持低調並隱藏自己識字的事實，而野心勃勃的呂蕺兒則一心想接近大爺林錦岐。二人受託代傳佛經途中撞見大奶奶趙星棠的丫鬟青葙，蘭香無意間瞥見經書內的字樣，敏銳察覺這竟是榮寶閣大掌櫃與大奶奶勾結平賬的秘密賬本。大奶奶發現拿錯經書後迅速趕往二人房間將賬本取回，因認定丫鬟們不識字而未聲張此事。

另一邊，林錦岐早已查出大掌櫃與趙星棠私下勾結的嫌疑，趁大掌櫃前來送賬本時將其教訓了一番。呂蕺兒不顧規矩，搶著前去為林錦岐獻茶，並順勢吐露了大奶奶私下到她們房間拿取經書的經過，因而獲得賞賜。蘭香見呂蕺兒如此招搖出風頭，深感豪門恩怨複雜，遂耐心地出言提醒她切勿自聰明、注意謹言慎行。

第5集：林錦岐將趙星棠私放印子錢的證據交給林母，林母為維護家族顏面，強行將趙星棠的心腹婢女青葙遠嫁給老鳏夫以示懲戒。失去得力助手且心懷怨恨的趙星棠轉而報復呂蕺兒，栽贓其偷竊並施以重刑。危急時刻，蘭香打破花瓶設法提醒呂蕺兒拿官府律法自保，雖然保住了性命，但趙星棠仍狠心將呂氏一家全部發賣。

缺乏識字理財能力的趙星棠轉而求助私通的表兄錢少澤，二人約定以鴛鴦印記作為核對賬目的秘密暗號。林母本欲藉趙星棠無嗣及犯錯為由收回掌家大權，趙星棠為自保，果斷將蘭香和小蓮提拔為二等丫鬟以順應林家意思，逼得林母暫退一步。被迫捲入豪門內鬥漩渦並獲得升職的蘭香，心中卻只有對未來的戒備與無奈。

《蘭香如故》第6-10集分集劇情

第6集：小蓮向蘭香吐露不願成為林錦岐侍妾、渴望堂堂正正嫁人的心聲，讓蘭香想起了亡妹錦蓮，心中更添憐惜。另一方面，許家父母買通了擔任夜香婦的小蓮母親，成功將禦寒的冬衣秘密傳遞給蘭香。與此同時，林錦岐在榮寶閣查帳時發現端倪，將懷疑的目光轉向了趙星棠的陪嫁商舖錦繡坊及其背後的掌櫃。

趙星棠聽曲時因戲文涉及婦人出軌而大發雷霆，不慎燒壞了心愛的狐狸毛披肩，遂命蘭香負責修補。蘭香從趙星棠的反常反應中敏銳察覺其可能有私情。不久，林錦岐故意設局試探趙星棠的印章，蘭香暗中出手藏起印章，幫趙星棠化解了危機，隨後又巧妙歸還並獲賞賜。為了進一步查明真相，蘭香將印章圖案偷偷印在手臂上，並在趙星棠準備前往錦繡坊時主動請纓隨行，暗中展開調查。

第7集：蘭香隨趙星棠前往錦繡坊，一眼看穿「錢小姐」實乃男子偽裝。察覺林錦岐派人在暗中監視後，蘭香故意在街頭與顧客發生爭執鬧大動靜，既打斷了趙星棠與錢少澤的私會，亦為自己製造了未在場的證明。事後趙星棠罰蘭香跪雪懲戒，幸得小蓮等姐妹悉心照料與溫曖；蘭香隨後返家向養母籌錢補償店鋪損失，深感養父母的至真親情。

返程途中九皋奉命將蘭香帶至林錦岐面前，林錦岐當面揭穿蘭香識字的事實，要求她做自己的「眼睛和耳朵」。蘭香說話滴水不漏，順勢表明願恪守奴婢本分協助主子。隨後，林錦岐拒絕出席趙星棠母親的壽宴，徹底惹怒趙星棠，二人之間的夫妻嫌隙與陣營對立進一步激化。

第8集：趙星棠帶著蘭香與小蓮回娘家參加母親壽宴，得知情夫錢少澤酒醉失蹤後，急忙趕往藏書樓尋人。她特意支開蘭香並留下小蓮守門，卻不知林錦岐早已暗中佈局。蘭香在半路將趙星棠的行蹤透露給林錦岐的手下，隨後不顧自身安危折返救下小蓮並隱蔽起來；與此同時，林錦岐以引薦文壇名士守一先生為由，故意引導趙老太爺與趙家長子一同前往藏書樓。

眾人在藏書樓當場撞破趙星棠與錢少澤的苟且之事，面對趙父的震怒，錢少澤為求自保竟當眾指責是趙星棠主動勾引，令趙星棠徹底心寒。林錦岐見時機成熟，藉此家醜向趙家強硬施壓，提出以「感情不和」為由和平「和離」。在面臨休妻或女兒暴斃等殘酷威脅下，趙父為保全家族顏面只能無奈妥協並立下字據，林錦岐也終於成功擺脫了這段受制於人的婚姻。

第9集：事後，蘭香與小蓮巧遇守一先生並獲得其名帖，憑藉機智在林錦岐面前洗清嫌疑保住性命，而馮嬤嬤與紫堇則被秘密處置；企圖捲款潛逃的錢少澤亦被趙剛派人追殺滅口。趙星棠帶着嫁妝被送回趙家，林母重新掌管林府大權。先前被遠嫁的頭等丫鬟玉蟬在和離後重返林府，溫暖鼓勵蘭香等人重新開始生活；蘭香亦理智分析局勢，安撫小蓮短時間內不必擔心被逼充當侍妾。

然而擺脫無愛婚姻的代價隨之而來。失去趙家的政治庇護後，林錦岐在軍中遭到暗中打壓，主事官員礙於趙老太爺門生的關係，故意拖延發放軍營過冬所需的厚衣與靴子。林錦岐不得不親自奔走交涉，在重重阻礙中面臨政治陣營轉變帶來的新考驗。

第10集：林錦岐硬氣逼迫官員發放軍需物資，並自掏腰包犒勞士兵。為答謝救命恩人杜正，林母將其妹杜翠雀接入林府居住，杜翠雀憑藉巧手與抱負深受家中小姐們喜愛。府中重整分工，蘭香坦白識字後成功爭取到前往內書房當差的要職。許父升任榮寶閣二掌櫃，並與小蓮一家成為鄰居，兩家在市井中互相照應。

新年將至，蘭香無意間聽見林錦岐與玉蟬的對話，得知林錦岐認可其沉穩守口，決定不再追究趙星棠醜事，蘭香懸著的心終於放下，換上了藏有母親「活」字血書的新香囊過年。另一邊，趙老太爺再度升職，使失勢的林錦岐在軍中面臨更大壓力，但他心態豁達，誓要在逆境中靠自己立足。

《蘭香如故》第11-15集分集劇情

第11集：林家於人勝日辦宴為二小姐擇偶，杜翠雀卻在送給林錦岐的盒中私藏象徵納妾暗示的「翠雀花勝」。在內書房曬書的蘭香敏銳察覺其中利害，若被有心人拿來大做文章將重創林錦岐的聲譽與婚事。面對守門嬤嬤的阻攔，蘭香投其所好委託四少爺向老太爺通報。老太爺與二叔隨即戴著花勝登場並分發給全場賓客，巧妙將兒女私情轉化為節慶雅趣，成功化解風波。

事後杜翠雀推卸責任甩鍋給小蓮，致使小蓮與玉蟬等人受罰，而大局觀出色的蘭香與甘棠則獲得林母重賞。林錦岐得知事情始末後私下召見蘭香，蘭香謙遜應答，再次憑藉過人的機敏與智慧贏得林錦岐的賞識。

第12集：蘭香因化解彩勝風波獲得林錦岐賞識，求得一日假期返家探親，並帶回軍中傷藥為養母治療凍瘡。儘管帶回了林母賞賜的金條，蘭香仍理智地提醒父母暫緩贖身，耐心等待時機。與此同時，林錦岐遭有心人陷害——軍中棉襖被以次充好致使士兵凍死，他被冠上中飽私囊的罪名並遭停職，連帶導致二妹妹與謝家的婚事被退。

面對陷入絕境且尋人不著商人盧大郎的局勢，重返林府的蘭香再次展現過人機智。她提議從城南貧困區做針線活的婦人入手調查，推測她們會利用做衣服剩餘的邊角料與劣質蘆絮為自家孩子做鞋。九皋化身賣貨郎按圖索驥，果然在貧民窟發現了關鍵線索，為林錦岐洗清冤屈打破了僵局。

第13集：蘭香主動請纓偽裝成尋找工作的婦人，深入私藏棉花的神秘宅邸調查。她用迷藥制服看門水狗，並憑藉機智誘使主謀盧大郎現身認出其畫像，卻因狗暈倒而暴露身分被劫持。危急關頭，林錦岐等人及時趕到救援，蘭香用預藏的銀針刺傷盧大郎趁亂脫險，頸部不慎劃傷。盧大郎戰敗後切腹自盡，林錦岐觀察其橫向傷口與腳趾老繭，斷定盧大郎實為倭寇，且朝中必有官員勾結企圖私運軍需物資。

林錦岐親自探望並詢問線索，蘭香冷靜分析出盧大郎絕非尋常商人的疑點，聰慧勇敢再次深得林錦岐讚賞。事後蘭香因驚魂未定做噩夢萌生退意，丫鬟甘棠卻由衷向其致謝——正是因先前蘭香化解彩勝風波讓甘棠獲得賞銀，才讓她免於被父母強行嫁人換彩禮。蘭香的勇敢無意間挽救了姐妹的命運，也在波譎雲詭的豪門與暗流中找到了支撐彼此的溫暖力量。

第14集：林錦岐因軍需案遭牽連被革職收監，林母急火攻心當場暈倒，林府上下陷入慌亂。得知退婚消息的林家二小姐本欲找兄長求助，卻在院中意外撞見杜正，這才恍然發現自己一直傾慕的「謝昭」竟是這位出身寒微的隨從。拋卻門第之見的二小姐為此滿心歡喜，與一旁恪守階級觀念的三妹形成鮮明對比。另一邊，林錦岐入獄前已暗中佈局，玉蟬與蘭香臨危受命，前往城外攔截永昌侯傳遞關鍵情報。

為引起永昌侯注意，蘭香與玉蟬在必經之路上高唱其昔日贈言，並憑藉蘭香的機智點出信中事關「江防」，成功請動永昌侯出兵。眾人在江邊將企圖走私棉花與擄走老婦的倭寇殘黨一網打盡，林錦岐沉冤得雪順利出獄，更藉此贏得了軍中將士的歸心。當林錦岐親自前往營地接回兩名丫鬟時，恰巧看見蘭香正從容不迫地為將士們說書，那靈動自信的模樣令他目光深陷，久久難以移開。

第15集：永昌侯讚賞蘭香的能力意圖討要，被已開始關注蘭香的林錦岐婉言拒絕。隨後永昌侯表達求娶林二小姐之意，獲二嬸欣然同意；然而後軍都督府關押的倭寇突遭服毒滅口，線索中斷，林錦岐與永昌侯決定徹查到底。與此同時，玉蟬與林四小姐接連爆發嚴重紅疹，蘭香為保住玉蟬免遭摒棄，機智地求助林錦岐暗中安排醫士診療，九皋亦主動奔波為玉蟬採藥。

在探查過程中，蘭香意外發現杜翠雀房中擺放著杜正贈送的昂貴棋子，對出身寒微的杜正如何坐擁鉅款產生疑心。而林二小姐因心繫杜正，與杜翠雀關係越發親密，甚至在廟裡還願時悄然脫隊失蹤，為林府埋下了新的隱患與疑雲。

《蘭香如故》第16-20集分集劇情

第16集：林三小姐在山洞撞見二姐與杜正私通，深知家族聲譽「一榮俱榮、一損俱損」，遂機智製造動靜驚退二人，暫時保住了林府的名聲。與此同時，南客查出與倭寇勾結的幕後黑手乃是戴家，且永昌侯身陷險境，林錦岐獲報後連夜秘密帶人離府救援。

四小姐病情惡化，醫士診斷為丹毒並疑為疫病，官府隨即聞風封鎖林府。林錦岐因夜出查案免於被困，得以在府外暗中周旋；林母則在府內迅速整頓將眾人隔離於知春館。期間杜翠雀企圖借懂醫理之名接近四小姐，蘭香敏銳察覺其動機，巧妙提示林母出面婉拒，再次化解危機，但也因此引起了杜翠雀的戒備。

第17集：三小姐向蘭香透露杜翠雀的丫鬟鈴鐺曾出入浴室的異樣。蘭香與甘棠深入推斷後發現，這場「疫病」實為洗澡水中被人投毒所致，玉蟬、四小姐以及二爺的周姨娘皆因使用了該桶熱水而中毒發病，而鈴鐺亦遭毒殺滅口。蘭香連夜查看林錦岐房中未用的洗澡水，驗明毒素後托南客傳信給林錦岐與林母。林母見府中其餘女眷難堪大任，果斷將掌家令牌交付蘭香，授權其主持內府大局。面對瀕死的玉蟬與蛇羯心腸的杜翠雀，蘭香不再坐以待斃，命甘棠用該毒洗澡水煮茶反送給杜翠雀，以其人之道還治其人之身。

府外，林錦岐已對杜正升起戒心，全程嚴密監控切斷其傳遞消息的管道。林錦岐率領孫勇等將士在暗中設伏，成功殲滅了意圖伏擊永昌侯的蒙面刺客團伙。孫勇在此戰中展現出絕對的忠誠與膽識，令林錦岐大為賞識，軍中威信與陣營力量得到了進一步鞏固。

第18集：府外的生死搏殺中，杜正終於撕下偽裝對林錦岐痛下殺手，林錦岐雖不願相信昔日救命恩人的背叛，幸得永昌侯及時放箭重創杜正，將其生擒入獄。府內，喝下毒茶的杜翠雀亦開始毒發，三小姐挺身而出，當眾揭發二姐與杜正在山洞私通的醜聞，徹底打醒了執迷不悟的二小姐與二太太。

當面揭穿杜翠雀毒殺丫鬟鈴鐺滅口的真相，本欲藉此逼出解藥，杜翠雀卻破罐子破摔。她坦言原本要毒殺的目標正是，玉蟬不過是替死鬼；更歇斯底里地吐露心聲，不甘心身為女子只能淪為男人的附庸與墊腳石，因此才不擇手段地想攀附權貴。未曾準備解藥的她，甚至張狂地揚言要拉著眾人陪葬。

然而她的如意算盤終究落空。林母早已暗中取得解藥並安然現身，不僅成功挽救了玉蟬、小蓮與吳嬤嬤等人的性命，更強令下人將解藥灌入杜翠雀口中，決不讓這心思歹毒之人輕易死在林府。至此，杜家兄妹的陰謀徹底覆滅，林家終於度過了這場驚心動魄的疫病與暗殺危機。

風波平息，林母特賜酒席犒勞眾丫鬟。林錦岐帶著平叛有功的九皋與南客歸府，眾丫鬟紛紛向功臣敬酒。在微醺的歡快氛圍中，林錦岐毫不避諱地走到身邊，徑直拿起她的酒杯飲下並回敬，曖昧的情愫在兩人之間悄然蔓延。隨後，林錦岐更是一路默默跟隨，滿眼溫柔地護送著醉步蹣跚的回房。經歷了連番的生死考驗與默契配合，兩人的關係終於迎來了微妙而溫馨的突破。

第19集：戴家勾結案落幕後，蘭香把握時機向林母提出脫籍求自由。林錦岐深知此舉能為林府樹立不苛待功臣的良善名聲，遂順水推舟應允，親自歸還身契並資助許父安家費。蘭香臨走前將《三字經》分發給姐妹，並交託玉蟬繼續教大家識字。在與家人前往衙門辦理脫籍手續時，蘭香與遠嫁京城的趙錦棠喜轎擦肩而過，正式奔向光明的新生活；而林錦岐只能將深情與捨不得壓在心底，目送她歡喜離去。

另一方面，杜正伏誅、杜翠雀被流放瓊州，二小姐卻仍穿著白衣為杜正戴孝抗婚。林母帶出乳娘周媽媽當眾揭穿真相——原來當初是杜正串通周媽媽弄濕謝昭衣服，才讓二小姐誤認其身份落入陷阱。面對聲名狼藉的死局，老太爺冷酷給出退親賠罪或讓二小姐「暴斃」保全家族的極端選擇。二太太以死相逼之際，林錦岐及時趕到出面制止，並提議由三小姐頂替。三小姐坦然走入房中，主動請纓替姐出嫁永昌侯，以過人的魄力與擔當為林府解開了這場後宅危機。

第20集：受蘭香爭取命運的勇氣啟發，平日懦弱的林三小姐挺身而出，主動爭取代嫁永昌侯以求「金尊玉貴」的未來。此舉不僅獲得只求兩家聯姻的永昌侯應允，其展現出的當家主母氣魄亦獲老太爺認可，惹出大禍的二小姐則遭嚴厲禁足，林家後宅風波暫息。與此同時，朝中勾結倭寇的重案因聖意被強行壓下，戴榮等人淪為替罪羊死於獄中。然而太子卻藉著祭祀之名秘密抵達金陵，暗中籌謀要繞過阻力繼續徹查這樁牽涉甚廣的走私大案。

脫籍後的蘭香一家正四處尋找住處，林錦岐暗中派九皋極低價租房給她，卻因開價過低反讓機警的蘭香生疑跑路，九皋為此還挨了林錦岐一腳。蘭香最終憑藉眼光，在陸家書畫行謀得一份雖無工錢但包住宿且利潤對分的差事，一家人高高興興地搬入新居，並與隔壁的清貧秀才韓樑結識為鄰。喬遷之日林錦岐前來探望，卻撞見蘭香與韓樑相談甚歡、琴瑟和鳴，那份對自己從未有過的親近與自在令林錦岐大吃飛醋。九皋見狀識趣地暗查韓樑底細，這場林錦岐單方面患得患失的暗戀拉鋸戰悄然展開。

《蘭香如故》第21-25集分集劇情

第21集：韓樑將寡居的姐姐接回家中，不料夫家為少繳賦稅免雜役，竟率眾堵門企圖強行押人回去守孝。蘭香見狀臨危不亂，巧妙潑撒桐油讓來人狼狽摔倒，並結合朝廷律例與許父假意報官的戲碼順利嚇退惡親，深得韓家母子的感激與賞識。與此同時，林府為三小姐辦理了與永昌侯的納幣禮，被禁足的二小姐在林錦岐的引導下抄書修身，心智大有長進，主動勸解二太太接納現狀；林母亦開始為林錦岐籌劃與國公幼女鄭蔓宜的婚事。

林錦岐帶著蘭花草前來探望蘭香，恰巧撞見蘭香與韓樑對唱、琴瑟和鳴的畫面，心中大翻醋壇。林錦岐欲舉薦韓樑前往守一先生門下求學，看穿其情意的韓樑以「無功不受祿」婉拒；事後蘭香將守一先生的名帖送予韓樑以為謝禮，二人隔牆贈物、互不相欠。深感威脅的韓樑備受鼓舞，隨即向母親吐露心聲，急切請求母親盡快找媒人向蘭香提親，令這場關乎蘭香歸宿的情感拉鋸戰全面升溫。

第22集：國公府意圖拉攏獲太子重用的林錦岐，安排國公幼女鄭蔓宜登門探訪。林錦岐以贈書詩句委婉拒絕站隊國公府，鄭蔓宜察覺林錦岐心繫蘭香，遂前往陸家書畫館以重金買下蘭香所養的蘭花草，回府後憤而將其摔碎，下定決心要徹底摧毀蘭香以斷絕林錦岐的念想。鄭蔓宜買通戲班人員，趁蘭香前來送戲折子時將其迷暈，與同樣昏迷的韓樑一同關入戲箱企圖當眾毀其名節。危急關頭，甦醒的蘭香機智扮鬼唱戲化解危機，並在好友芙蓉的掩護下順利脫身。

然而，正當蘭香於房中憑記憶繪製可疑雜工畫像時，再度遭國公手下擊暈強行帶走。國公父女意圖將蘭香徹底毀掉而非輕易殺害，以免其成為林錦岐心頭揮之不去的執念。韓樑與芙蓉隨即向趕來的林錦岐求助，眾人自戲班入手追查並找到了關鍵目擊者劉叔。與此同時，官府以搜查手指特異的廢太子為由封鎖戒嚴，而林錦岐與永昌侯亦暗中接獲消息，決定搶先一步尋獲並營救廢太子，後宅陷害與朝堂暗湧再度交織在一起。

第23集：林錦岐看穿戲班茶水師傅「劉叔」正是朝廷搜捕的廢太子，遂借昆曲先生的身份將其帶出危局，並暗中安排假屍替換、送其走水路遠赴海外自保，免去金陵一場血雨腥風。得知蘭香被國公鄭百川手下密謀賣往揚州後，林錦岐安撫許氏夫婦，並與永昌侯密謀——鑑於金陵局勢動盪、皇帝病重，漢王黨羽鄭百川企圖伏擊太子，二人決定於公護送太子回京、於私營救蘭香，連夜兼程趕赴揚州。

被賣入揚州輕煙樓的蘭香未曾放棄自救，她展露畫藝將老鴇腰扇上的血漬巧繪成花，暫時順從以爭取時機。次日，輕煙樓頭牌呂蕺兒現身相認，為報昔日恩情全力掩護蘭香成功逃脫青樓，蘭香亦許下日後定會歸來為其贖身的承諾。然而蘭香出逃後不久便被發覺，老鴇隨即派人大肆追捕；與此同時，循線追查至揚州的林錦岐亦接獲消息，火速趕往輕煙樓展開搜救。

第24集：林錦岐趕赴揚州輕煙樓搜救，雖與蘭香擦肩而過，但憑藉扇面上的畫痕確認其平安無恙。另一邊，缺乏通關文牒的蘭香幸得韓樑與芙蓉秀及時接應救回家中。得知陷害自己的始作俑者竟是國公之女鄭蔓宜後，蘭香誓不罷休，決意討回公道。許家感念輕煙樓頭牌呂蕺兒的搭救之恩，在韓樑一家與芙蓉秀慷慨湊錢相助下，順利籌集贖身銀兩準備將其救出泥潭。得知太子將出席永昌侯與三小姐的大婚觀戲，蘭香心生一計，決定再次「藏身戲箱」登台反擊。大婚當日侯府喜氣洋洋實則危機四伏，鄭百川早已暗中佈署刺客圍堵太子；林錦岐確認蘭香安全後，巧妙藉由兄弟醉酒鬧事作掩護，成功協助要員避開鄭二爺的盤查離開侯府。

侯府戲宴上，蘭香破箱而出震撼全場，當眾挑釁鄭蔓宜使其當場失態。隨後，蘭香更精明地在後台必經之路上與鄭蔓宜展開正面對峙。不知是計的鄭蔓宜目無王法、大放厥詞，將自己的惡行與囂張氣焰展露無遺，卻不知太子正於一門之隔處梳妝，將所有狂妄之言一字不漏地聽在耳中。鄭百川嚇得當場跪地求饒，太子隨即為蘭香主持公道，嚴令鄭蔓宜次日前往刑部投案自首。正當眾人以為局勢大定之際，換上戲服登台獻唱的太子，竟在剛唱數句時突遭暗器射中倒地，原本喜慶的侯府瞬間陷入一片驚恐與混亂之中。

第25集：鄭百川的刺殺行動全面落空，所刺之人並非太子本人。鄭蔓宜企圖趁亂除掉蘭香，被韓樑及時打傷後由蘭香等人捆綁；隨著太子已安全離開金陵的消息傳來，鄭百川一行人被迫繳械投降，亂局平息。許父與陸先生成功贖回阿枳，但救命恩人呂蕺兒已被賣往他鄉，令蘭香倍感遺憾。另一邊，林錦岐與永昌侯護送太子順利回京，皇帝臨終前見到太子後薨逝，太子順利登基，局勢大定。

國喪過後，韓樑帶著母親前往許家向蘭香提親，許家父母滿心歡喜應允之際，朝廷聖旨卻突然降臨——林錦岐因救駕大功，特向新帝請旨賜婚娶蘭香為妻。突如其來的賜婚聖旨讓許母與林家長輩皆震驚昏厥。面對義憤填膺想要前往縣衙抗旨的許父，陸先生與蘭香及時勸阻，指出抗旨乃是滅門重罪，這道皇家賜婚已成無法改變的既成事實。

《蘭香如故》第26-30集分集劇情

第26集：賜婚聖旨引發軒然大波，蘭香深夜難眠，韓樑亦明白蘭香對己並無男女之情，只能默默遺憾。林府內，老太爺因林錦岐強娶奴婢而大怒動用家法，林錦岐皮開肉綻仍咬牙硬扛，幸得已成為都督夫人的三小姐及時回府喝止，並以「抗旨即為忤逆」震懾族人保下大哥。傷愈靜養的林錦岐獲得玉蟬等人的衷心支持，而昔日懦弱的三小姐如今亦展現出掌家主母的沉穩氣場。

另一方面，鄭百川家族落得慘澹下場，男子皆遭斬首，女子被充入教坊司。鄭蔓宜不甘受辱淪為權貴玩物，當場奪刀自盡，伏誅謝幕；芙蓉秀亦吐露家族當年遭鄭百川背叛陷入教坊司的宿怨，感嘆天道好還。面對即將踏入的豪門深宅，許母操心為蘭香籌備嫁妝，陸先生則指點機敏的蘭香善用這道賜婚聖旨保護自己，蘭香遂收拾心情，準備迎接林府主母的新考驗。

第27集：大婚之日，蘭香依依不舍拜別父母，陸先生手持賜婚聖旨相送，以此敲打林錦岐恪守女婿之禮。迎親途中巧遇韓樑榮中解元的報喜隊伍，林錦岐未以聖旨壓人，而是客氣請讓，韓樑顧念蘭香遂退讓離去。

進入林府拜堂時，蘭香遲遲不肯對拜，喜婆強按其背方才成禮。洞房揭蓋頭之際，蘭香當眾狠狠打了林錦岐一巴掌，並冷聲吐出當年沈家遭林府退婚時母親所言的「欺人太甚」。全場震驚之下，林錦岐壓下此事並遣退眾人，苦笑承受這一巴掌，林母得知原委亦坦言是兒子強娶自找。

新婚之夜，侍奉的玉蟬等丫鬟因蘭香成為大奶奶而深感慶幸與安全。蘭香原打算獨睡暖閣，林錦岐歸房後不顧反對將她抱回主榻，自己則主動退至暖閣過夜，在強勢逼婚與默默包容之間展露出複雜的情愫。

第28集：婚後首日拜見長輩，蘭香堅持身穿父母準備的平實衣冠，並在敬茶過程中全程冷漠沉默。面對老太太的疑慮，林母與二嬸主動出面解圍，林錦岐亦處處體貼包容，老太太最終接下了蘭香與甘棠親手準備的魚羹。隨後，林錦岐藉機向長輩提出帶領全家兄弟赴京之意。他深知林家長輩對這樁婚事不滿，恐自己公務繁忙時蘭香在府中受委屈，故一心想帶她離開金陵；然而蘭香因眷戀父母且對京城懷有舊日陰影，心中頗為抗拒。

為說服老太爺應允赴京，二小姐在屋外長跪不起，懷有身孕的三妹亦偕同夫婿袁紹輝回府相助。看到晚輩們團結一心，老太爺最終點頭答應。另一邊，九皋為了拒絕吳嬤嬤安排的相親，竟不惜身穿女裝招搖過市搞砸名聲，引得吳嬤嬤向林母委屈哭訴，這番逗趣對話恰被前來的林錦岐與蘭香撞見。林錦岐緊隨避嫌離開的蘭香而去，在後宅的波瀾與未來的京城之行中，繼續默默守護著這段得來不易的婚姻。

第29集：林錦岐陪同蘭香回門省親，態度親和謙遜。他向許氏夫婦提議帶蘭香同往京城，蘭香因提及昔日在京城差點病死的陰影而心生抗拒，許氏夫婦遂不再勸說。期間，逃難歸來的阿枳透露救命恩人呂蕺兒現身在京城，蘭香為了尋找呂蕺兒，暗中改變主意決定前往京城，只是尚未及告知林錦岐。另一邊，玉蟬細心採買解元韓樑用過的文具，林錦岐便以二人名義贈予二太太，藉此為蘭香在府內鋪路拉攏人心。

然而林錦岐帶走蘭香心切，竟在酒中下助眠藥將其迷暈帶上船。臨行前老太爺苦心囑咐林錦岐以全族安危為重，讓曾私放廢太子的林錦岐暗生後怕。蘭香在船上醒來，才知道自己已被帶往京城；而林錦岐聽信兄弟建議試圖討好夫人，竟半裸著上身洗澡，恰好與剛醒來下床的蘭香撞了個滿懷。兩人伴隨著朝堂暗湧與後宅情愫，正式踏上了前往京城的航程。

第30集：抵達京城後，新帝賜予林家的宅邸竟是蘭香昔日的沈家舊宅，觸景生情的蘭香滿懷童年回憶。在九皋的協助下，蘭香順利找到了受盡折磨的救命恩人呂蕺兒，卻驚覺其身契竟落入遠嫁京城、成為戴夫人的趙星棠手中。林錦岐提議借皇后的勢力向趙星棠施壓，蘭香因不齒其強取豪奪的作風而婉拒，更直言揭穿林錦岐自認「高嫁」的居高臨下，兩人的理念與立場再度發生激烈碰撞。

透過戲班打探到趙星棠的近況後，蘭香不畏強權主動前去捶丸宴會交涉。面對趙星棠與戴夫人等貴婦的高傲挑釁與冷嘲熱諷，蘭香不卑不亢、機敏反擊，當眾點破戴榮私通倭寇畏罪自殺的罪行，兩句話便打得對方啞口無言。蘭香憑藉過人的膽識與智慧在京城貴婦圈中立下威嚴，正式拉開了與趙星棠交鋒及拯救呂蕺兒的序幕。

《蘭香如故》播出更新時間/追劇日曆

《蘭香如故》電視劇幾時播?《蘭香如故》於9月11日播放，一共有47集，由CCTV-8、騰訊視頻播放。會員每日21:30更新，SVIP搶先看1集。

《蘭香如故》播出更新時間/追劇日曆

《蘭香如故》演員關係圖

《蘭香如故》演員關係圖

《蘭香如故》演員

譚松韻 飾 許蘭香 / 沈嘉蘭

劉學義 飾 林錦岐

李夢 飾 趙星棠

鄭合惠子 飾 杜翠雀