東張西望｜網民質疑為邪骨場宣傳　甘詠寧霸氣回應：賣緊專業精神

TVB節目《東張西望》一連四集揭發馬鞍山富輝商場及福安商場等老牌街坊商場，遭色情按摩店（俗稱「邪骨場」）大舉入侵，嚴重滋擾同場補習社及琴行等商家，隨即成為全港熱議焦點。在昨晚（3日）播出的《東張西望》獨家直播三分鐘中，主持甘詠寧自揭曾遇上自稱「追債男」的受訪者，對方不但熟知店內各種情色服務，更拋出各種腦筋急轉彎式的對答，令她當場嚇呆。



《東張西望》早前播出的馬鞍山街坊商場變淫窟已成為全港熱議焦點。(節目截圖)

《東張西望》早前播出的馬鞍山街坊商場變淫窟已成為全港熱議焦點。(節目截圖)

甘詠寧首次勇闖色情場所

在早前播出的《東張西望》「獨家直播三分鐘」中，負責「放蛇」的男同事親身分享過程。他透露店內女技師為一名「Auntie」，絕非外界想像中的靚女。男同事表示，自己沖完涼後對方完全無意提供長褲，赤身露體接受服務讓他感受到強烈的性暗示，因為正常情況下絕對不會全裸接受正規按摩。服務前半小時屬普通正常按摩，但隨後劇情急轉直下，對方直接除下他的長褲，雙手不停在敏感部位附近游走，場面極度尷尬。

女技師脫下節目組男同事的褲子。(節目截圖)

當日負責「放蛇」的男同事出鏡接受主持甘詠寧的訪問。(節目截圖)

甘詠寧坦言今次是人生首度闖入此類燈光昏暗、掛滿紅色蕾絲內褲的特種營業場所，連日來的危險採訪亦令親友極為擔憂其人身安全。她更透露採訪期間曾遇到一名自稱「追債男」的神秘受訪者，對方不僅熟知店內提供1,000元手淫服務，更拋出多個腦筋急轉彎式的怪異對答，令她當場嚇呆，事後才悟出對方早已對色情行業運作瞭如指掌。

商場中更掛了一條紅色內褲。(節目截圖)

甘詠寧是首次闖入色情場所進行採訪。（節目截圖）

霸氣回應網民「賣廣告」質疑

隨着節目播出，部分網民質疑報道公開場所地點有如變相為色情場所「免費賣廣告」。主持甘詠寧於節目中毫不避諱地正面擊，霸氣回應：「確實我哋係賣緊廣告，不過我哋賣緊嘅係《東張》專業精神嘅廣告！」

甘詠寧回應賣廣告質疑：我地係賣緊《東張》專業精神。（節目截圖）

事實上，甘詠寧加入《東張西望》後早已憑藉敢言及冷靜的作風屢建奇功。她過往曾親身追訪多宗具極高爭議性的社會民生焦點，包括涉嫌隱瞞患有HPV及性病並與多名女子發展關係的「播毒渣男」、一家三口長期佔用公屋後樓梯生活的「野人父子」，以及14歲少年疑遭教練誘騙發生不當行為等案件。面對受訪者拒絕回應、惡言相向甚至拔足狂奔，她每次均無懼危險親身質詢，專業而犀利的採訪表現獲得大批網民熱烈讚賞。

甘詠寧追趕女技師質問按摩店事宜。(節目截圖)