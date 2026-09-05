91歲南紅願為楚原做「下把位」維繫54年婚姻　曾慘被批思想落後

91歲資深女星南紅（蘇淑眉）日前接受好友資深傳媒人汪曼玲主持的YouTube節目《快拍。曼鏡頭》專訪，細說與已故名導楚原相愛逾半世紀的點滴，更分享了維繫54年婚姻「零拗撬」的秘訣。



近日，南紅現身接受好友汪曼玲的YouTube節目《快拍。曼鏡頭》的訪問（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

南紅與楚原婚姻維繫54年。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

9年愛情長跑主動提訂婚

南紅與楚原當年同屬「光藝」，兩人識於微時，經常一起拍戲、食飯，漸漸走在一起。南紅笑言當年大家都很忙，交往長達9年。直到某年，南紅在片場心血來潮，擔心感情轉淡，於是主動打電話給楚原提議訂婚。兩人更各自買了戒指，在雙方家長共進晚餐時突然宣布喜訊，當場把父母們都嚇了一跳。

南紅主動提出訂婚。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

兩人拍拖9年才結婚。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

婚姻零拗撬全靠做「小女人」

南紅與楚原結婚54年，恩愛如昔。被問到相處之道，南紅坦言兩人從未吵過大架，秘訣在於她甘願做「小女人」，凡事順從丈夫。南紅笑言楚原有點大男人，交往多年從來沒對她說過「我愛你」。南紅：「佢從來都冇講過我愛你，使乜講呀，唔愛你根本唔會同你結婚喇！我覺得自己嫁得好幸福，呢段婚姻好幸福。」她認為夫妻相處最重要是「一凹一凸」，如果兩人都很強勢，就很容易起衝突。即使身邊有朋友批評她思想落後、太過順從，南紅依然堅持這才是婚姻的和諧真諦。

婚姻數十年從來沒有拗撬。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

南紅甘做小女人。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

凡事順從楚原，但曾被身邊朋友批評思想太過落後。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

爆楚原性格大男人，一生從未開口說過「我愛你」。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

難熬喪夫痛最終豁達面對

楚原於2022年因病離世，入院僅5日便撒手人寰。面對相伴大半生的摯愛驟然離開，南紅坦言最初確實感到辛苦和難過。她回憶起那段日子，表示從兩個人朝夕相處，突然變成孤身一人，適應過程絕不輕鬆：「變返得自己嘅一個人囉，咁係辛苦嘅。」不過，生性樂觀豁達的南紅，在一兩年後便慢慢想通了。她明白人死不能復生，一直執著也無濟於事：「人生就係咁啦，個個都會死㗎啦……點傷心佢都唔會返嚟，不如放低執著，開開心心生活。」

丈夫楚原離世好突然。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

兩度跌傷靠拐杖代步

年屆91歲的南紅，透露早前曾兩度跌倒。第一次沒大礙，但後來有次因傷風咳，加上行樓梯時用錯力，導致再次跌傷。她表示目前出入都需要依賴拐杖，但豁達的她並不介意旁人眼光：「我覺得拐杖好好，反而安全添呀嘛。」回顧這一生，南紅感恩地表示：「我好開心我呢一生，真係冇白過，完全一啲遺憾都冇，真係好幸運。」

91歲南紅兩度跌傷。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）

靠拐杖代步。（YouTube節目《快拍。曼鏡頭》截圖）