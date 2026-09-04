52歲郭羨妮街頭被野生捕獲　零濾鏡真實顏值惹熱議：沒醫美仍漂亮

現年52歲的1999年香港小姐冠軍郭羨妮（Sonija），一向保養得宜，被譽為「凍齡女神」，甚至有「繼李嘉欣後最美港姐」的美譽。近年再度活躍於幕前的她，日前於街頭被網民野生捕獲，並被以零濾鏡、超近距離拍下最新狀態。影片於網上瘋傳後，真實顏值迅速引發網民熱烈討論。

郭羨妮近日被網民野生捕獲。（IG@sonijakk）

郭羨妮在電影版《尋秦記》再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

郭羨妮近照曝光被指花期短。（IG@sonijakk）

郭羨妮街頭零濾鏡影片曝光

片中郭羨妮身穿白色襯衫，打扮簡約優雅。在猛烈陽光及高清無濾鏡鏡頭下，其肌膚狀況真實呈現在人前。雖然歲月難免留下微小的痕跡，如細紋及略為明顯的法令紋，但她的面容做表情時完全沒有僵硬感，眼周亦無顯眼眼袋，展現出純天然的自然狀態。不少網民大讚她沒有依賴後天加工，反而隨着年歲散發出溫婉知性的氣質。

零濾鏡超近鏡展現真實狀態。（小紅書@香港趙小拿）

郭羨妮真實膚況現形。（小紅書@香港趙小拿）

網民盛讚「坦然接受歲月痕跡才是真美麗」

雖然影片曝光後，有少數網民感歎她「老了很多」，甚至唏噓她是「花期太短」，亦有留言質疑其上唇過薄顯得不自然。對此，大批粉絲隨即翻出她年輕時的照片平反，指出其唇形向來如此，並紛紛為她抱不平：「沒有醫美，依然漂亮」、「老了，還是很漂亮有氣質的」、「這個年紀五官依然在線」。多數網民皆表示，在高清鏡頭下能坦然接受歲月痕跡、優雅地自然老去，才是最動人的真美麗。