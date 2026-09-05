王菲曬巨鑽宣布嫁唱片公司太子爺張子丰　擁過億身家背景不簡單

2019年港姐亞軍兼最上鏡小姐王菲與唱作歌手兼唱片公司太子爺張子丰低調交往4年，二人無預警在社交平台拋下震撼彈，發文宣布訂婚喜訊。張子丰特別精心安排在夕陽映照的湖中央小船上向女友跪地求婚，場面極度浪漫。



港姐王菲宣布訂婚。（IG@wongfeiiiiii）

兩人低調拍拖4年終於修成正果。（IG@wongfeiiiiii）

湖中央夕陽泛舟跪地求婚超浪漫

張子丰的求婚儀式特意選在湖中央的一條船上舉行。相中所見，王菲身穿素雅連身裙泛舟湖上，張子丰則手捧大束鮮紅玫瑰坐小船駛至，在湖中央跪地送上戒指求婚，湖畔更有親朋戚友幫忙拉起「MARRY ME」氣球陣助威。

夕陽下湖中求婚極浪漫。（IG@wongfeiiiiii）

有不少親朋戚友見證。（IG@wongfeiiiiii）

張子丰深情告白：有妳的地方就係屋企

張子丰深情寫道：「曾經覺得人生好迷茫，但係妳嘅出現，令我知道原來生活係可以好開心、好幸福咁過。」更感性坦言自己原本習慣一個人生活，但遇上王菲後發現「邊度有妳有我，邊度就係屋企」，並向未婚妻許下承諾：「總之以後我哋兩個拍住上，一齊繼續進步、繼續成長；一齊去探索呢個世界、感受每一分每一秒，搞精彩啲咁過埋餘下嘅人生。」

甜蜜放閃！（IG@wongfeiiiiii）

王菲甜曬巨型鑽戒感言閃爆網民

準新娘王菲亦分享了多張甜蜜合照，大曬左手無名指上的巨型求婚鑽戒與紅玫瑰，並甜蜜表示「I said Yes」。她笑言自己是極度三分鐘熱度的白羊座，但對著張子丰「每日都唔厭 想黏住攬住」。面對親友讚賞男方，王菲更甜喊：「係啊我知道啊！所以我揀咗啦！」，閃爆一眾網民。不少圈中好友及網民紛紛留言送上祝福，期待早日能飲到兩人的喜酒。

王菲曬鑽戒。（IG@wongfeiiiiii）