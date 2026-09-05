55歲小儀親爆離巢30年商台原因　工作壓力大獲老公心疼：願意養我

現年55歲的小儀（阮小儀）是《森美小儀dot dot dot》、《架勢堂》、《早霸王》等多個電台節目的王牌主持人，去年她宣布離開效力約30年的商台。日前小儀接受陳敏之YouTube節目《Chi Chat》訪問，親自拆解離巢之謎，更提及老公在背後的默默支持，以及拍檔森美得知她婚訊時的真實反應。



小儀接受陳敏之YouTube節目《Chi Chat》訪問。（《Chi Chat》節目截圖）

離巢心聲：想做回自己人生的主導者

小儀在訪問中提到，離開商台是經過長達一年的沉澱思考。她坦言人生到了這個階段，希望把主導權握在自己手中。她透露當時工作壓力極大，不開心指數飆升，而老公一直扮演著非常重要的支持者角色，並表示願意養她。加上自己喜歡「人妻」這個角色，所以更加堅定離巢。而且小儀認為在自己狀態最好時告別，才是最圓滿的決定。

小儀表示離巢的決定經過近1年的思考。（《ChiChat》節目截圖）

直言自己想做人妻的角色。（《ChiChat》節目截圖）

鐵人爸爸入院成離巢最大推動力

除了事業上的轉變，家庭因素亦是小儀離開舒適圈的關鍵。她透露2024年爸爸生病住院一個月，對她打擊甚大：「我爸爸係一個鐵人，做地盤幾十年... 見到佢喺醫院，我真係覺得... 原來爸爸年紀大咗，我需要多啲時間去陪佢。」這件事讓她深刻體會到，陪伴家人的時間遠比金錢和穩定收入重要，這份覺悟成為了她離巢的強大推力。

鐵人爸爸入院成離巢最大推動力。（《ChiChat》節目截圖）

想多陪伴屋企人。（《ChiChat》節目截圖）

瞞住森美請辭 「人生軍師」有微言

提到拍檔三十年的森美，小儀承認自己是先向公司請辭，才告知對方，這個舉動令森美頗有微言。小儀解釋，因為森美一直是她的「人生軍師」，總能給予很多可能性和建議，但這次她只想朝著自己的方向衝，怕被勸服而改變初衷。事後兩人通了幾個小時電話，將心底話傾訴而出，更在電話中向森美拋下婚訊震撼彈。森美得知她即將步入婚姻、展開人生下半場時，也非常為她感到高興。

沒有和森美商量就向公司請辭。（《ChiChat》節目截圖）

轉戰YouTube：越有計劃越容易失敗

離開商台後，小儀轉攻YouTube，開設個人美食頻道《阮小樂園》。她坦言自己的人生觀是「越有計劃越容易失敗」，反而隨心所欲、見步行步讓她過得更開心。在經營頻道上，她不想被流量或留言數綁架，強調只要拍攝時自己感到享受，觀眾自然也會感受到那份快樂。對於30+的女性，她寄語大家不要與人比較，只需聽從自己的心意，勇敢嘗試。