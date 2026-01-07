森美讚小儀老公品味好靚仔過Edan　拒授生仔祕笈：我驚小儀頂唔順

森美今日（7日）為炎明熹（Gigi）加盟Sony Music大中華區暨新歌發佈會擔任司儀。森美表示看著Gigi出道，一直覺得她進步不少：「以前佢一唱嘅時候，我就覺得佢好似有種仙子嘅聲音。我覺得佢過幾年裡面成長咗係咩呢？我開始聽到佢有力量嘅表達。知佢呢段時間亦都無停落嚟練習，有啲嘢無得呃架，一聽佢唱歌就知，一個咁用心嘅歌手好難得，所以希望多啲支持佢。佢啱啱唱Live嘅時候都好感動到我。」

激讚Gigi零派歌坐叱咤觀眾席：好難得

早前在叱咤頒獎禮上特別點名多謝Gigi即使無派歌，仍願意出席支持，森美直言這份心態很難得，更爆料當初是Gigi方面主動詢問商台有無位置，即使只能坐觀眾位也不介意，「我知道佢係第二年坐觀眾位，作為歌手當然嚟到叱咤，我哋已經好開心，有啲嚟唔到都無辦法。但有一樣嘢重要嘅係，你無歌、無參賽，佢都肯去坐觀眾席，肯嚟睇我哋，我覺得呢個心我好欣賞。」問到可看好Gigi明年能上台攞歌曲獎或歌手獎？森美笑言對Gigi歌藝有絕對信心，但每首歌都有它「命」，希望未來能再頒獎給她，「好似Stephy都等咗20幾年，不過Gigi應該唔使，哈哈。」

守護小儀戀情自稱「保護證人」 盛讚男方是天作之合

另外，談到拍檔小儀表示呷醋，說他現在對住新一輩DJ「收晒火」，森美笑說：「咁佢係姐姐，大過我嘛，一個大嘅要我照顧，無理由啊，所以佢照顧我。不過而家有人照顧佢啦，我戥佢高興。」提到小儀老公，森美讚不絕口，「我知道拍拖已經一段時間，至於幾耐就唔講啦，我都話過了，要保護證人，因為真係好難得，我意思係話所有愛情都好難得。」

森美多謝今年叱咤頒獎台上，兩位拍檔 阿正和Elsie「侵」佢玩，但對於即將進入失智症年紀嘅「Uncle」佢嚟講，要背30多個女團成員名，的確好難。但新舊DJ之間嘅呢次互動，係好好嘅一次傳承，亦令佢有回春嘅感覺。（葉志明 攝）

森美坦言與小儀另一半已經很熟絡，形容對方兩人是天作之合，「佢哋由開始到走埋一齊，中間同其他情侶一樣，都經歷好多，我亦做過和事佬，聽佢哋分享感情亦有，最後能去到呢度，我係好戥佢哋開心，所以我要守護住佢哋呢段情。」談到之前曾傳金剛就是小儀的另一半，森美笑言：「要數呢啲假嘅，我都未到啊，輪到金剛？我知小儀唔會揀佢，我亦知金剛係花心嘅。」

爆小儀老公顏值高：Edan輸少少

對於早前網上流傳一張疑似小儀與另一半吃飯的照片，森美表示沒看過照片，但抵死地說：「我只能講以小儀呢個質素，係匹配嘅。我大膽講一句，同Edan比，我覺得Edan是輸少少，彭于晏贏少少。因為小儀都鍾意呢兩個。（仲有蔡一傑？）跳舞和歌藝方面，都望塵莫及。不過係靚仔，贏我嘅。」森美更笑指小儀老公起碼有一樣東西，贏了剛才所說的所有人就是他的品味，「佢嘅品味真是一流。（你咁多年都未品味到？）咪就係囉，如果唔係我老婆阻頭阻勢，可能我都會追她，我品味未夠勁。」

封「史上最多」人情賀喜 催生B遭拒

問到知不知到小儀會否擺喜酒？森美稱應該不會，當晚都是一班親朋好友一起吃飯，場面很溫暖，小儀沒有哭，很開心，還自爆禮數做足，「其實封人情算係我史上俾得最多。（有無5位數？）黐線！係3位咁上下，佢又唔喺酒店擺，食餐飯係3位。（有指男方係好有權力或財力人士？）無咁誇張，普通人啫，同小儀一樣都係好簡單。」

森美自言係有小朋友嗰一派，所以都希望小儀生小朋友。（影片截圖）

被問到可知小儀有沒有計劃生BB？森美直言：「我有同佢講架，但佢無呢個計劃，但我就push佢，我話無所謂，可以諗下囉，但我聽佢口風就應該唔會，佢始終鍾意自己嘅小狗仔。但我呢啲屬於有小朋友嗰一派，當然想佢有。」會否傳授生仔秘笈給小儀老公，森美即搞笑回應：「我驚小儀頂唔順，我話晒生咗兩件，唔係個個都頂到架。」