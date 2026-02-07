阮小儀婚後罕談生活自爆因父病重才決心嫁　更大讚老公這點吸引人

一直被視為圈中「黃金盛女」代表的阮小儀（Kitty），去年12月突然無預警在社交平台投下紅色炸彈，宣布「封盤」榮升人妻。近日她作客前新聞主播方健儀的YouTube頻道，罕有大談婚後感受及心路歷程。原來這位笑面迎人的開心果，去年經歷了父親重病需留院一個月的打擊，身為家中獨生女的她深感無助與徬徨，這場大病成為了她人生軌跡改變的催化劑，促使她決心捉緊眼前的幸福，步入人生新階段。



爸爸留院一個月受打擊 拒讓老公變「公眾人物」

對於突然閃婚，阮小儀坦言並非一時衝動，背後隱藏著對家人的牽掛。她透露去年爸爸因一場重病，需要在醫院留醫長達一個月。這件事對身為獨生女的她造成極大打擊，令她重新審視自己的人生與責任。這場大病成為了她決心定下來的催化劑，促使她與另一半步入人生新階段，讓老父安心。

對於外界對其新婚丈夫的背景充滿好奇，甚至有不少揣測，小儀在訪問中堅持一貫的低調作風，為保護另一半的私隱全面封口。她界線分明地表示：「背景真係唔好講喇。我喺電台、電視台、電影，或者任何公開場合，我做嘅娛樂事業入邊，我係大家熟悉嘅『阮小儀』。但係當我放咗工，回歸私生活，我只係『阮佩儀』。阮佩儀嘅生活其實只係一個普通人嚟嘅。」她坦言希望身邊的家人、伴侶都能像普通人一樣生活，免受輿論壓力，因此會繼續低調處理家事。

一度想隱婚 不想欺騙好友終選聖誕報喜

小儀更在訪問中自爆，最初其實有想過不公開婚訊，選擇隱婚。她坦言：「呢個問題掙扎好耐，有啲好close嘅朋友，有一晚同我食飯嘅時候，佢就話我嚟緊可能有啲工作，仲喺度sell緊我未結婚，如果我咁樣啄住一啲錫我嘅人，好似有啲唔咁好。」

為了不讓身邊好友「食死貓」，亦希望大家能分享這份喜悅，她最終與另一半商量後達成共識：「橫掂都係想大家戥我開心，不如就揀喺聖誕節嗰日啦！開開心心，當係送俾大家拆嘅聖誕禮物咁。」

大讚老公非「小鮮肉」 真愛在於能做最真實自己

雖然對老公身份守口如瓶，但談及對方最吸引之處，小儀難掩幸福之情。她笑言到了這個年紀，對象當然不是「小鮮肉」：「講真，我都有咁樣嘅歲數，唔通我而家仲同小鮮肉一齊咩？」她透露老公最令她心動的，是一種「真實感」。

「佢有好多吸引我嘅地方，其中一個我會覺得『嘩，勁呀！』嘅嘢，就係佢令我個人對住佢嘅時候，可以好『真』。」小儀坦言過往拍拖，總會不自覺地變得「作狀」，無論是說話語氣還是裝扮，都會為了迎合對方而失去自我，「但係佢從來都唔需要我做呢啲嘢，我覺得好舒服。舒服到真係一開始同佢相處嘅時候，已經有種家人的感覺。」

曾歷30歲分手恐慌 灰到與朋友互寫「平安紙」

回首過往被標籤為「黃金盛女」的日子，小儀不諱言曾有過孤獨終老的念頭。她回憶道：「我記得我踏入30歲，當其時我好似係啱啱分咗手。嗰個驚恐係驚到不得了，覺得世界末日，覺得30歲過後係無人要。」

在那段灰暗的日子，上天雖然拿走了她的愛情，卻賜予她一班交心的單身朋友。「我嗰段時間係好多新認識嘅朋友，嗰啲新認識嘅朋友雖然我哋叫相逢恨晚，但係直到而家係好交心嘅一班 friend。喺嗰段日子我無男性朋友陪我嘅時候，就全靠呢一班朋友喺身邊陪住。」她笑說當時大家都是單身，更曾灰心地互相約定寫定「平安紙」（遺囑），甚至連將來葬禮的「扶靈名單」都分配好了，全部都是這班老友。

拒揹「盛女」標籤：每個人都有自己花期

幸好，隨著時間推移，身邊朋友逐一找到歸宿，這也讓小儀重燃希望。「其實由始至終，我雖然有過好灰嘅Moment，但我從來無諗過我真係會單身過一世。我覺得信念好重要，因為你會發放出一種氣場。」

如今修成正果，小儀對「年齡」和「盛女」標籤有了全新領悟。她引用最近看過的一本書《每個人都有自己的花期》：「年齡真係一個數字……每個品種都有唔開花嘅時間，大家都有大家嘅幸福位，大家都有大家嘅唔開心位……唔好心急逼自己。」她最後更笑著為廣大女性平反：「點解我好似代表咗黃金盛女咁？唔係喎！事實上只係呢個年代男人少過女人，我哋女性又學識多咗、選擇鍾意工作多咗。唔關我事嘛，所以我唔想孭呢樣嘢！」