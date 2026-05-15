小儀裸辭爆多年「被打沉」委屈　森美親解恩怨：佢唔想一齊打怪獸

小儀在2025年10月10日離開，結束工作30年的商業電台（商台）。多個訪問中，她形容這是人生第二次勇敢的「裸辭」，希望在54歲之際走出舒適圈。早前她接受娛壹訪問中，透露離開商台的原因，並大談與森美合作的感受，形容森美用「打沉方法」令她知道自己能力，又言以前「度橋」時總會被指示寫先，但永遠都會遭到森美「Ban橋」，更指「拍檔好難搞，又甩唔到」。近日有網民翻出訪問，開po討論，直言森美刻薄、難相處，為小儀感到不值。



森美、小儀為商台電台節目經典組合。(網上圖片)

以《小孖俠》剖白心聲：唔再勉強佢一齊打怪獸

昨日（5月14日）森美為《唱錢》錄音，探班後他接受《香港01》就被問起這段小儀口中節所說的難過的日子。他回應：「如果咁講，（嗰時）大家廿幾歲，我諗我同佢性格唔同，嗰時做過一個《小孖俠》（2008年）舞台劇演出，都廿年前。嗰時舞台劇故事係我寫，我終於明白到，我同佢係兩個小孖俠一齊打怪獸。我每一次都希望我個拍檔同我一齊打怪獸，但係我拍檔想唔想呢？所以我就用咗一個舞台劇，向小儀表示我終於明白啦，從嗰陣時之後，我唔會再拉你同我一齊打怪獸。你有你享受生活。如果大家睇過舞台劇都會記得嘅。」

森美為《唱錢》節目錄影。（林迅景 攝）

森美為《唱錢》節目錄影。（林迅景 攝）

坦承頭10年要求高 轉變合作模式激發「火儀」誕生

森美坦承，「呢件事」在合作頭10年都會發生：「舞台劇之後，我都放鬆咗大家對大家嘅要求。呢個都真係㗎，放鬆咗之後⋯⋯你都記得，我畀咗個新綽號小儀，叫做『火儀』。佢就有開始火氣。」森美表示，合作初期有磨擦，源於他想一齊和拍檔「度橋」的取向，但後來他才發現，原來由他「度橋」，小儀去做演員更為合適：「最早期我會希望我寫啲Segment，佢又寫啲，5050一齊寫，之後就冇啦。我負責寫，佢負責演出。佢係一個出色嘅演員，所以佢演釋我寫嘅嘢。呢個都係頭10年有嘅事。」

商台與MIRROR破冰？（資料圖片）

商台與MIRROR破冰？森美笑指「從來冇見過塊冰」

早前有傳媒商台與MIRROR「破冰」。森美笑言，從來都唔覺得有冰：「首次破冰係大家覺得，我就見唔到塊冰喺度，所以我唔覺得佢哋有破冰。」他表示，每一位歌手和「個榜」的關係都是一樣：「都係繼續睇吓啦，今年呀出年呀，過多一兩年睇吓成績如何，咁我哋先知過往有冇冰。又或者到時先結冰呢。」