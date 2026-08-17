41歲C朗拿度預告掛靴：今季大概是我生涯最後一年｜足球熱話
撰文：胡卉忻
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葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）早前完婚，這名41歲球星預告人生即將揭開新一章，受訪時首度透露生涯規劃，有可能完成今季後退休。
C朗拿度早前與佐真娜結束愛情長跑，步入禮堂結為夫婦。C朗接受時尚雜誌《Vogue》訪問，談及自己的職業生涯，「今季大概是我生涯最後一年，我想留下輝煌的傳奇。」
C朗拿度效力沙特阿拉伯的艾納斯，與球隊餘下一季合約，即將步入人生另一階段，「我已經規劃好了未來，我有很多事情要做。因為離開足球可能會留下很大的空缺，所以你必須用各種方式來填補時間，我會享受生活﹑多旅行，研究板網球（padel），並繼續享受我們一同贏得的一切。畢竟，這25年來，我付出了很多。」
C朗職業生涯在各項賽事上陣1330場，轟入976球，他有望退役前達成1000球的生涯成就。
另外，C朗在訪問中透露婚禮詳情，二人避開傳媒與名流，僅在葡萄牙家中的客廳低調簽字結婚，當日8月11日亦是兩人於馬德里Gucci專門店相遇的紀念日，現場僅得5名子女及4名親友見證。
「我們選擇在家中客廳裡舉行婚禮，這裡是我們食三餐的地方，也是我們真實生活的地方。30年後，我希望孩子們會想，這張桌子旁曾發生過一件美好的事情——父母的結婚誓言。」佐真娜解釋說。
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