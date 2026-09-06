井柏然杭州遭3層人牆圍堵喊：注意安全 人氣爆發：一夜回到十年前

【Netflix新劇／孫千】內地男星井柏然近日憑新劇《早春晴朗》熱播而人氣急升，他於9月4日至5日到杭州出席美妝品牌活動，下榻酒店被數百名粉絲包圍至寸步難行，連升降機口也被堵死。場面極度混亂下，井柏然連聲呼籲現場人士注意安全，獲網民大讚貼心，盛況更被形容為「一夜回到十年前」。



內地男星井柏然近日憑新劇《早春晴朗》熱播而人氣急升。（微博@早春晴朗官博）

內地男星井柏然近日憑新劇《早春晴朗》熱播人氣急升。（微博@小井先生工作室）

酒店大堂癱瘓 寸步難行連喊「注意安全」

井柏然於9月4日晚抵達杭州酒店，即使走VIP通道，但酒店大堂仍被「裏三層、外三層」的人牆包圍，令升降機口遭完全封死。

9月4日晚間井柏然抵達杭州酒店，即使走VIP通道，但酒店大堂仍被「裏三層、外三層」的人牆包圍。（網絡圖片）

根據媒體報道，現場甚至有11輛私家車全程跟車跟行程。影片顯示，井柏然在人群中舉步維艱，但仍不忘囑咐大家「注意安全！不要擁擠」！

追星要底線，跟車行為太危險。 網民對於跟車行作出批評

脫外套引全場尖叫 新劇效應吸粉無數

井柏然於翌日（9月5日）出席杭州恆隆廣場活動，大批粉絲凌晨3點便到場排隊。據媒體報道，身穿低調奢華風格三件頭西裝的井柏然，在杭州悶熱天氣下頻頻擦汗，最終脫掉外套，即時引發全場尖叫。

身穿低調奢華風格三件頭西裝的井柏然在杭州悶熱天氣下頻頻擦汗，最終脫掉外套，即時引發全場尖叫。（微博@土豆烤肉n）

《早春晴朗》開播 一周增40萬粉絲

隨着主演新劇《早春晴朗》開播熱度值破萬，井柏然在一周大增40萬粉絲。網民盛讚：「好作品讓人重返巔峰，這才是真正的角色帶動的人氣效益。」網民對於井柏然的人氣評價：「一夜回到十年前。」

隨著主演新劇《早春晴朗》開播熱度值破萬，井柏然在一周大增40萬粉絲。（微博@早春晴朗官博）

隨著主演新劇《早春晴朗》開播熱度值破萬，井柏然在一周大增40萬粉絲。（微博@早春晴朗官博）

「重回10年前」由來 2015年頂流巔峰

網民所說的「10年前人氣」，指井柏然2015年的事業頂峰。當年電影《捉妖記》票房大賣，加上《相愛穿梭千年》、《花兒與少年2》熱播，連手寫字都被開發成「井柏然體」。

2015年是井柏然的事業頂峰，當年電影《捉妖記》票房大賣。（微博@人物）

2015年是井柏然的事業頂峰，當年《花兒與少年2》熱播。（微博@積家官方微博）

10年後井柏然憑《早春晴朗》再度翻紅，充分展現出爆款劇帶來的角色帶動的人氣效益。

10年後井柏然憑《早春晴朗》再度翻紅，充分展現出爆款劇帶來的角色帶動的人氣效益。（微博@小井先生工作室）