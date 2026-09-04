《早春晴朗》井柏然為親密戲「臨陣磨槍」　孫千爆料撞見尷尬現場

近期由井柏然、孫千領銜主演的電視劇《早春晴朗》備受關注，劇組在宣傳活動中大爆料，女主角孫千更是不留情面地揭開井柏然在片場的「小秘密」，讓全場笑翻。



準備親密戲前「臨陣磨槍」 孫千開門驚見這幕

孫千在訪談中回憶起拍戲時的一段趣事。她透露，當天準備要拍攝一場兩人的親密戲，在開拍前她打算去對方的休息空間找人，沒想到一推開門，就看到井柏然正趴在地上「努力操肌」，瘋狂做伏地挺身。

《早春晴朗》由井柏然、孫千領銜主演，劇中2人有大量親密戲份。（《早春晴朗》劇照）

被「當場抓包」的井柏然當下顯得有些尷尬，還故作鎮定地清了清喉嚨，裝出一副若無其事的樣子說：「呃……小練一下，吃了嗎？妹子？」逗趣反應讓孫千印象深刻。

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工作滿檔沒空健身 井柏然坦言：為了親密戲「我慌了」

面對孫千的爆料，井柏然也趕緊「聽我狡辯」解釋原因。他坦言，那段時間拍攝行程非常緊湊，每天幾乎都是「不見天日」，天沒亮就進棚，天黑了才出來，根本沒有時間去健身房。

然而，眼看就要拍攝展現身材的親密戲，井柏然自認體態不夠完美，心裡越想越焦慮，他笑說：「我就慌了！想說我趕快得……（補強一下）。」這才有了「臨陣磨槍」做伏地挺身的一幕，只為了在鏡頭前展現更好的狀態。

互虧互動展現好交情 現場笑聲不斷

井柏然隨後還不忘反擊，開玩笑地埋怨孫千：「太不講理了，我在我自己的車上（休息室）練，她還說我偷偷摸摸的！」孫千則趕緊澄清：「誒，我沒去他車上喔！」兩人一來一往的互虧互動，不僅展現了劇組間輕鬆的氣氛，也讓粉絲更期待兩人在劇中的火花。

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