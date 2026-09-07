港姐2026｜大熱盧蔚晴對鏡拭淚　胞姊突發紀錄片驚爆「選美黑暗」

《2026香港小姐競選》圓滿落幕，現年20歲兼賽前人氣連續五周登頂的6號佳麗盧蔚晴最終大熱倒灶，僅得第四名。正當外界替她失落三甲感可惜之際，與她一同報名參賽的胞姊盧蔚琳，突然在社交媒體發布一段名為《風光背後的淚水》的影片，聲稱揭露選美背後不為人知的黑暗面，即時引發全網關注。



兩姊妹一起報名參賽。（IG@tiffanyl.o）

盧蔚晴胞姊盧蔚琳。（IG@tiffanyl.o）

家姐拍片爆「黑幕」

盧蔚琳上載的影片以極其嚴肅的色調開場，盧蔚晴身穿黃色格仔外套，對着鏡頭不斷拭淚兼測試麥克風，語重心長表示觀眾根本無法看見選美背後有多黑暗，揚言要徹底揭露真相。正當氣氛沉重之際，畫面突然一轉，她竟無厘頭問自己的造型性不性感？令原本的「揭秘」預告瞬間變成搞笑片。盧蔚琳更在帖文無奈留言：「真係唔好再俾佢睇黃子華啦。」

聲稱揭露選美背後不為人知的黑暗面。（IG@tiffanyl.o）

家姐拍片爆「黑幕」。（IG@tiffanyl.o）

腹肌現場加工

除了「黑幕片」，盧蔚琳又發布一段《6號盧蔚晴記者問答精華》，剪輯妹妹在各大訪問中的金句。片段記錄盧蔚晴在後台大方拉開上衣展示腰線，直言：「我以為自己冇腹肌呀，點知有腹肌，最終唔需要用！」隨後更隨性拿起陰影筆塗抹肚臍位置，笑言自己畫畫技術高超可以即場加深線條。

腹肌現場加工。（IG@tvbcomhk）

笑言自己畫畫技術高超可以即場加深線條。（IG@tvbcomhk）

盧蔚晴馬甲線。（IG@dearambii）

破格作風貫穿賽事

回看今屆賽事，盧蔚晴與胞姊盧蔚琳其實一同報名參選，雖然胞姊未能入圍，卻一直退居幕後當妹妹的最強後盾。盧蔚晴在參選期間屢爆「出位金句」，既在節目訪問中拋出「法律面前人人平等，但係窮人含……」，又自嘲參選是「真係貼錢買苦嚟襯」、「時間管理大師嚟嘛」。她與同屆佳麗打成一片，鏡頭前照樣歡樂狂舞，於台上映播環節更豪氣高呼：「12個都鍾意，鍾意埋自己！下台囉！找我呀！」儼如徹底打破傳統選美佳麗端莊刻板的印象。

盧蔚晴兩姊妹其實一同報名參賽。（IG@tiffanyl.o）

胞姊未能入圍。（IG@tiffanyl.o）

胞姊全程退居幕後做妹妹最強後盾。（IG@tiffanyl.o）

盧蔚晴破格作風貫穿賽事。（IG@dearambii）

盧蔚晴在參選過程中屢爆破格言論。（IG@dearambii）

觀眾緣第一

影片曝光後引發網民熱烈迴響，大批網民轉發大讚其說話風格極具黃子華神韻，反應快兼具備強烈幽默感；不少人更直指她雖然失落三甲，但觀眾緣絕對封冠，紛紛向TVB集氣喊話要求儘快簽下她擔任綜藝節目主持，並力讚家姐剪片用心。對於落選，盧蔚晴坦言並未氣餒，表明會繼續兼顧學業，同時對加入演藝圈擔任主持或網上意見領袖持開放態度，未來大有機會在娛樂圈繼續發光發熱。

觀眾緣第一。（IG@dearambii）