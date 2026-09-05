香港小姐2026｜冠軍袁絲珩感性發文　曾自我懷疑：唔夠叻唔夠靚

《2026香港小姐競選》圓滿落幕，出爐港姐冠軍袁絲珩（Bernice）在接獲后冠後，日前於社交平台首度發表感性長文。除了向大會、評判、觀眾以及台前幕後團隊表達深切謝意，她更坦言獲獎一刻心情依然震撼，並大方揭開過去曾極度自卑、自我懷疑的心路歷程，真誠感言引來大批網民及藝人好友留言打氣。

出爐港姐冠軍袁絲珩賽後首發文。（IG@berniceysh_）

感性剖白自卑心路歷程：平凡女仔都有追夢勇氣。（IG@berniceysh_）

袁絲珩感性剖白自卑心路歷程，指平凡女仔都有追夢勇氣。（IG@berniceysh_）

宣布獲獎時緊張到手震

袁絲珩在帖文中興奮地向大家打招呼：「大家好，我係香港小姐競選2026冠軍袁絲珩Bernice！👑💕」歷經長達兩個月的密集訓練與多輪考驗，她坦言走到今天這一步，心情依然「好似發咗一場夢💭」。她首先感激評判與大會的賞識，以及連日來源源不絕給予她讚賞與鼓勵的每一位觀眾，表示這份支持讓她深感感激與幸運。

談到頒獎典禮上宣布冠軍的那一刻，袁絲珩直言當時緊張得無法自制：「坦白講，到宣佈個一刻，我雙手都仲係震緊，個腦一片空白。」她指出戴在頭上的后冠意義深遠且沉重：「呢個后冠好重，因為佢承載嘅唔止係我一個人嘅努力，而係台下每一位工作人員嘅心血、佳麗們嘅努力，同埋永遠喺背後默默支持我嘅屋企人同朋友，多謝你哋，呢個榮譽都係屬於你哋嘅👑🩷」。

坦言后冠承載眾人心血。（IG@berniceysh_）

走出自我懷疑陰霾

除了表達謝意，袁絲珩亦敞開心扉，透露自己在華麗舞台背後的真實心境。她坦言曾經與很多普通女生一樣，經常陷入自卑與不安，覺得自己不夠厲害、不夠漂亮，甚至一度懷疑過自己是否適合繼續從事表演工作。

然而，這次參選香港小姐的旅程，徹底刷新了她對美的認知。她寫道：「美麗從來唔應該被定義。只要你相信自己，堅持善良，唔好放棄，平凡嘅女仔都可以有追夢嘅勇氣🔥✨」。袁絲珩冀盼以自身經歷鼓勵所有曾懷疑自己的女孩，這番真摯又充滿正能量的發言，獲得不少網民力讚「貼地又有深度」、「心態好有冠軍風範」。

走出自我懷疑陰霾，重新定義「美麗」傳遞正能量。（IG@berniceysh_）