港姐冠軍盧淑儀為上山詩鈉慶生　52歲凍齡美貌撞樣郭羨妮

現年52歲的1992年香港小姐冠軍盧淑儀（Emily），與李克勤婚後育有兩子，近年過著低調幸福的生活，保養得宜的她一直被視為圈中的凍齡女神。上山詩鈉（Anna）於8月底迎來62歲生日，連日獲一眾圈中好友輪流慶祝。

盧淑儀（Emily）與李克勤婚後育有兩子。（IG@lo_suk_yee_emily）

盧淑儀為上山詩鈉慶生

近日，上山詩鈉在社交平台上載多張與盧淑儀的一同慶生的合照，並分享歡樂時刻，並寫道：「Thanks my love for everything @lo_suk_yee_emily ! love u !」，盧淑儀亦留言回覆：「Love you dear. Happy happy birthday，Stay healthy , pretty and happy always」，可見兩人私下感情極佳。

盧淑儀為上山詩鈉慶生。（IG@annaboop）

盧淑儀上山詩鈉貼臉合照感情極好

合照中，壽星女上山詩鈉精神奕奕，而盧淑儀則以一身黑色蕾絲V領的低調打扮亮相，大方得體，且未有搶去壽星風頭。盧淑儀更特意為好姐妹上山詩鈉準備了精緻的蝴蝶生日蛋糕，上面寫著「Happy Birthday Anna」，十分特別。相片中，二人不僅臉貼臉親密合照，一同展現燦爛笑容，盧淑儀更嘟嘴獻吻好姐妹，足見兩人私下感情極佳。

盧淑儀上山詩鈉貼臉合照感情極好。（IG@annaboop）

盧淑儀凍齡外貌撞樣郭羨妮

除了溫馨的姊妹情，現年52歲的盧淑儀憑藉其保養得宜的狀態引發關注。年過50的她，皮膚緊緻白皙、歲月痕跡全無。更有眼尖網民指出，盧淑儀在特定角度下，眉眼與輪廓竟意外撞樣另一位前港姐冠軍郭羨妮（Sonija），兩大昔日港姐美貌跨時空「重疊」，引來大批網民紛紛留言讚嘆：「兩位港姐冠軍神韻太像了」、「完全看不出年紀」、「凍齡有術，依然氣質出眾」。

盧淑儀凍齡外貌撞樣郭羨妮。（IG@lo_suk_yee_emily）