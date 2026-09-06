一周星星｜姚樂怡揭湯盈盈馭夫絕招　為錢嘉樂學煲湯死撐陪行山

TVB 娛樂訪談節目《一周星星》，今集嘉賓請來圈中模範夫妻錢嘉樂與湯盈盈擔任嘉賓，接受主持王鎮泉訪問，大談由相識、拍拖到結婚生女的甜蜜點滴。



焦點圖片。（公關提供）

嘉樂和盈盈喺節目晒恩愛。（公關提供）

盈盈孝順舉動打動嘉樂

談到最初認識印象，嘉樂直言初時覺得盈盈似ABC，給人「很愛玩」的感覺，但後期多接觸來往就有所改觀：「發覺呢個女仔都幾傳統，煮嘢幾好食，仲喺佢身上學識關心屋企人，佢每日都打電話去加拿大問候父母，之後仲會話『你都打去問吓屋企人點啦』。」就是這份貼地孝順，令嘉樂對盈盈徹底改觀。盈盈被問到何時開始留意對方時，簡單直認：「佢追我嘅時候。」相當搞笑。

ABC嘅盈盈原來都有傳統一面。（公關提供·）

嘉樂「白色泳褲」現形被封存

在「獨家考古」環節重溫二人在綜藝節目、劇集多個經典片段，包括《超級無敵之旅》（1996年）、《騙中傳奇》（1999年）、《封神榜》（2001年）等，嘉樂昔日身材「Fit爆」，白色泳褲造型成焦點，他自爆：「我記得我條白色泳褲係張耀揚帶我去買。《獎門人》時期我好鍾意着呢條白色泳褲，自從有一次在綵排前落水，獎門人（曾志偉）一句『使唔使咁搏呀？』我一睇原來白色好易現形，自從個次之後白色泳褲就冇着過。」嘉樂還當場爆出定情金句：「《封神榜》好睇之處，劇入面我收咗佢，現實中佢收咗我。」盈盈還透露當年與嘉樂一同赴佛山拍攝難忘事，印證了何為「緣份」。

嘉樂後生時身材好Fit。（公關提供）

夫妻二人合作過多部劇集。（公關提供）

提到拍劇有親熱戲份，夫妻二人都各自表明不會看對方某一部作品，笑言：「我最唔鍾意睇呢部劇」、「YouTube可以睇我一啲都唔會睇」、「我覺得佢對我唔住咁」，盈盈還即場用雙手遮眼拒看，更不給嘉樂看，畫面相當搞笑。

盈盈到底最唔想睇嘉樂邊部劇集呢？（公關提供）

「七魔女」爆料

今集最精彩的「你問我答」環節，請來「七魔女」好姊妹佘詩曼（阿佘）、周家蔚、梁靖琪、姚樂怡，以及洪天明、林曉峰等隔空爆料。姚樂怡更大爆盈盈獨特「馭夫術」：「佢為咗嘉樂去學煲湯、學西餐。唔單止飲食，嘉樂朝頭早好鍾意行山，明明前一晚好夜瞓，佢扮作好精神好享受陪嘉樂行山，有愛先可以做到。」梁靖琪則笑說：「你實在太愛你老公，見到佢背脊都話好型。」阿佘就指盈盈為人母後確實有很大轉變，還向嘉樂喊話：「總之我叫你買咩送畀佢，你聽我講就得。」盡顯霸氣。問到嘉樂最有義氣一件事，林曉峰笑言：「佢娶咗湯盈盈囉！」令現場笑聲不斷。

「七魔女」隔空爆料，非常好笑。（公關提供）

姚樂怡大爆盈盈獨特「馭夫術」。（公關提供）

洪金寶罕有開金口激讚

另「影壇大哥」洪金寶（大哥大）亦隔空現身，提起嘉樂與「洪家班」淵源，大哥大罕有開金口激讚：「佢係我班底入面一個高手」、「佢係叻仔」、「好有本事」、「你所諗到想要嘅動作佢全部做到」。

大哥大罕有激讚嘉樂。（公關提供）