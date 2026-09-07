20年姐妹情依然堅固！范瑋琪曬與小S素顏合照　凍齡狀態驚艷網民

台灣藝人范瑋琪（范范）與大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）相識多年，早年小S與范瑋琪曾多次傳出閨蜜情變、關係疏遠等傳聞。近日，范瑋琪更新社交平台動態，上載了與小S居家追劇的親密合照，再次以實際行動粉碎二人昔日不和謠言。

范瑋琪社交平台上載與小S的居家追劇的親密合照。（IG@fanfan）

范瑋琪、小S素顏追劇膚質狀態絕佳

照片中，兩人卸下平日精緻的妝容，以居家素顏狀態示人，身穿休閒服飾緊緊依偎在一起，更親密地貼臉合照。值得注意的是，近50歲的二人肌膚依然緊緻光滑、氣色紅潤，即使在零濾鏡般的近鏡下亦絲毫看不出歲月痕跡，令不少網民大讚其保養得宜。

范瑋琪、小S素顏追劇膚質狀態絕佳。（IG@fanfan）

二人姐妹情超過20年

范瑋琪透露，兩人正窩在一起追韓劇（k-drama night），字裡行間滿是對這份長久友誼的珍視。她這次曬出與小S的親密合照，令不少網民感歎這段閨蜜情誼的彌足珍貴；從照片中兩人自然鬆弛的狀態來看，這段跨越多年的感情顯然依舊堅固。

大小S與范瑋琪早年合照。（網上圖片）

大小S與范瑋琪早年合照。（網上圖片）

范瑋琪曾建群將小S邊緣化

范瑋琪與小S這段長達多年的姐妹情，過去曾因不少舊事引發爭議。早年小S曾在綜藝節目《康熙來了》中吐槽范瑋琪建「媽媽聊天群」卻將自己邊緣化。在節目中，小S認為自己身為三個孩子的媽媽，育兒經驗相當豐富，但范瑋琪成立「媽媽聊天群」時居然完全沒有拉她入群。在節目播出後，該片段被部分網民過度解讀，認為兩人關係的早已疏遠。

范瑋琪於社交平台發文祝小S生日快樂。（IG@fanfan）