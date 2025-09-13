坂口健太郎偷食永野芽郁｜瘋傳這女星早知情　把永野列合作黑名單

日本「鹽系男神」坂口健太郎被日媒《週刊文春》爆料與髮型師女友交往時劈腿，震驚外界，除了坂口健太郎形象崩塌外，劈腿對象正是前不久與田中圭鬧不倫而重創形象的人氣女星永野芽郁！



而隨著這段讓外界震驚的男神三角戀曝光，昔日盛傳他與女星高畑充希交往時與永野芽郁有曖昧，惹怒高畑充希，將永野芽郁列入合作黑名單的舊聞又再被翻出來。

高畑充希（IG@mitsuki_takahata）

點圖放大看更多高畑充希的照片：

+ 17

其實永野芽郁今年4月爆出與已婚的田中圭不倫時，就有網友挖出2020年5月《東京體育報》一篇報導，當時報導內容指永野芽郁被高畑充希列為合作黑名單的原因就是因為她與坂口健太郎的曖昧關係，不過當時未有明確報導火證據指坂口健太郎劈腿，後高畑充希2021年與坂口健太郎分手。

高畑充希2024年11月與去年與另一日本男神岡田將生共同發表結婚聲明，今年7月公開懷孕好消息，預產期預計為冬季。而今則因前男友情事再成話題人物。

而依日媒報導及經紀公司回應指坂口健太郎與髮型師女已交往4年，似乎正是與高畑充希分手同一年，加上永野芽郁認了：

交往過，但不知他同時另有交往對象。

坂口健太郎戀情爭議勢必重創其形象。

坂口健太郎與永野芽郁於2015年一同參演《俺物語!!》。（電影劇照）

2020年二人於《假面病棟》再度合作（電影劇照）

點圖放大看更多坂口健太郎的照片：

+ 13

點圖放大看更多永野芽郁照片：

+ 13

延伸閱讀：

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

孫德榮談于朦朧師徒關係「像親兒子」 籲查出真相：讓他走的有尊嚴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】