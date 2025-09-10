坂口健太郎被文春爆「背女友偷食永野芽郁」　三角戀時間線全曝光

日本「鹽系男神」坂口健太郎昨（9）晚爆出目前正跟大他3歲的化妝師A子同居，經紀公司面對媒體提問也坦承此事，更預告今（10）天會再爆出他、A子跟女演員之間的「禁忌三角戀」。沒想到今天中午實際刊出不只是「三角戀」，女星波瑠、高畑充希通通被點名，更爆出坂口健太郎在交往A子的過程中劈腿永野芽郁，搞得A子親自打電話罵她。坂口健太郎得知今天要被爆料，選擇的做法居然是打算跟A子分手，而這一切也都是為了自己的星途。



根據《週刊文春》爆料，坂口健太郎2015年夏天曾跟女演員波瑠交往，兩人多次被目擊一起用餐，只是當時女方在大阪拍攝晨間劇，雙方不敵遠距離戀愛因而分手。2016年11月則爆出跟另一合作女星高畑充希交往4年，一樣傳出同居，2020年被媒體爆出分手。

坂口健太郎與永野芽郁於2015年一同參演《俺物語!!》。（電影劇照）

2020年二人於《假面病棟》再度合作（電影劇照）

首先第一個尷尬的時間點就在於跟A子認識並交往的時間，根據《週刊文春》說法，A子是2019年因為化妝師工作而跟坂口健太郎認識，然而這個時間點來說似乎跟高畑充希的時間軸重疊；再者，A子目前仍擔任波瑠的化妝師，頗受信任，只是目前正跟坂口健太郎交往一事也因怕尷尬而沒能跟波瑠說出口。

然而坂口健太郎的「中央空調」、到處放電的個性似乎頗令A子煩惱。先前永野芽郁爆出跟田中圭不倫戀時，就曾被媒體爆料其實過去也曾介入坂口健太郎跟高畑充希之間的戀情，未料《週刊文春》就來證實此事。

永野芽郁介入引爆禁忌三角戀風波

根據今天報導，坂口健太郎兩度跟永野芽郁合作拍戲，2019年又因都接下PRADA大使，因此在品牌餐會上拉近距離，永野芽郁還曾跟朋友炫耀：

我被坂口健太郎猛追耶，很厲害吧！

坂口健太郎的朋友認為他本人平時感情內斂，如果女方都用「猛追」來形容，那絕對是認真的。

根據朋友描述，永野芽郁當時還抱著「反正坂口健太郎都要結婚了，被周遭發現也沒差」的心態，跟坂口健太郎大方在外頭牽手約會，男方2023年11月底才特地前往參加永野芽郁的粉絲活動，當眾放閃。

不過A子也不是省油的燈，由於發現此事，去（2024）年春天坂口健太郎只能坦承跟永野芽郁的關係，氣得A子直接打給永野芽郁怒吼質問：

妳是想怎樣？不要靠近我男朋友！

然而當時原本坂口健太郎想要選的是永野芽郁，只是個性優柔寡斷，還是跟A子繼續交往。

沒想到這件事又牽扯回田中圭，一位田中圭的朋友向媒體透露，有一次坂口健太郎喝燒酒喝到爛醉如泥、整個斷片，當時就把一起喝酒的田中圭認錯，還喊了「小健」。田中圭本來就知道她跟坂口健太郎的關係，雖然妒火中燒，但嘴裡也只能說「我沒有忌妒喔」，而永野芽郁也只能解釋「我當時沒辦法好好說話啦」搪塞。有趣的是，身為化妝師的A子也曾跟田中圭合作，只能說貴圈真複雜。

坂口健太郎得知要被爆料的反應與現在狀況

《週刊文春》向永野芽郁公司求證，公司表示藝人過去確實曾跟坂口健太郎交往，但不清楚當時男方也跟其他人交往這件事。坂口健太郎所屬公司Tristone娛樂坦承藝人跟A子交往並同居，今年春天也曾為女方要求結婚一事找公司商量，但坂口健太郎目前想衝事業、邁向國際，因此不打算考慮結婚：

坂口很謝謝她所以才覺得應該要分手，但又說不出口，非常煩惱。

不過坂口健太郎得知《週刊文春》要爆料自己的感情生活後，就決心要跟A子分手，這也是考慮到未來以及自己的演員路而決定的。據悉現況是女方在找之後的住處，坂口健太郎也已經搬出原本同居的地方。對此Tristone娛樂的高層山本又一朗卻只用「坂口健太郎太溫柔」來說明，還說過去就曾教訓過他：

跟女生交往的話，就不要做那些不想發生在自己姊姊、妹妹身上的事。

姑且不論極為包容的日本粉絲，這種出發點恐怕難被道德標準頗高的韓國粉絲接受。

永野芽郁（IG@mei_nagano0924official）

