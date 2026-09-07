張學友26歲大女張瑤華私照流出　甩白幼瘦審美走「歐美辣妹風」

「歌神」張學友與妻子羅美薇結婚多年，家庭生活向來低調，極為保護兩名女兒張瑤華（Zoe）及張瑤萱的隱私。近日，社交平台突然熱傳多張關於張學友26歲長女張瑤華的私生活近照，其大膽自信的風格與昔日文靜形象形成強烈反差，迅速引發網民熱議。

張學友與妻子羅美薇經歷不少風雨，羅美薇曾因張學友酗酒而分手，後來復合，至今攜手走過34年。（《痴心的我》劇照）

張學友大女張瑤華化身歐美辣妹

從網上流傳的照片可見，現年26歲的張瑤華徹底轉向歐美辣妹路線。她染有一頭淺色金髮，搭配健康的小麥色膚色以及鮮明深邃的歐美系大濃妝，手臂上的個性刺青更是極為吸睛。在穿搭方面，她偏好性感隨性的風格，例如黑色貼身露腰裝、皮裙以及紅色細肩帶低胸連身裙，毫不吝嗇展現健美線條，舉手投足間散發出濃厚的「ABC」氣場。

照片中張瑤華染了一頭金髮，擁有一身陽光小麥色肌膚及健美線條。（網上圖片）

完美繼承媽媽羅美薇美貌

相較於過往曾流出的照片，有網民指相中的張瑤華身形較以往稍微豐腴，但氣質十分鬆弛且自信。不少人指其眉眼與五官輪廓完美繼承了媽媽羅美薇年輕時的神韻，亦有網民認為部分近照中的女子與妹妹張瑤萱有幾分相似。

張學友與羅美薇拍電影《痴心的我》認識。(《痴心的我》劇照)

童年曾因狗仔偷拍被迫退學

張瑤華上次公開露面，已要追溯至2019年初出席父親張學友的演唱會。當時她連續多天親身到紅館支持，更坐在第一排與爸爸熱情互動，留下極為罕見的父女同框畫面。事實上，張瑤華童年時曾因「歌神女兒」的光環承受巨大壓力。據傳她年僅3歲時，因上學路上屢遭狗仔隊偷拍，校門外長期有媒體守候，最終在重重壓力下被迫退學。此事讓張學友痛下決心，將女兒的隱私保護做到極致，因此在她成年前，網絡上幾乎找不到她的清晰正臉照。

張瑤華打扮時尚走歐美辣妹風遺傳媽媽靚基因。（網上圖片）

張瑤華打扮時尚走歐美辣妹風遺傳媽媽靚基因。（網上圖片）

張學友奉行「佛系教女」心態

為訓練女兒獨立，張學友於2013年曾安排張瑤華遠赴英國留學，但她當時未能適應當地的生活環境。張學友與羅美薇十分尊重女兒意願，決定將她接回香港，入讀貴族名校哈羅香港國際學校。大學畢業後，張瑤華選擇在海外工作與獨立生活。據了解，張瑤華曾明確表示無意踏入演藝圈，張學友亦非常尊重女兒的個人選擇，只希望她能不受天王光環的束縛，自在地過屬於自己的普通人生活。

大學畢業後張瑤華選擇在海外工作與獨立生活。（網上圖片）