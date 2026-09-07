哈里梅根回流英國！被爆謀拍戴妃逝世30周年紀錄片　踩中威廉底線

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於今年8月底由美國重返英國定居。有英國媒體爆料，指哈里此行「另有圖謀」，正秘密籌備媽媽戴安娜王妃（Princess Diana）逝世30周年的個人電視電影及紀錄片，更暗中聯絡戴妃生前親信提供材料。哈里此舉被指踩中兄長威廉王子（Prince William）的底線，怒轟哈里霸佔亡母遺產作商業操作，令兄弟不和情況進一步加劇。



哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於2026年8月底正式重返英國定居。（IG@Meghan）

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於2026年8月底正式重返英國定居。（IG@Meghan）

哈里夫婦尋豪宅設高私隱片場

英國媒體《HOLA！》報道，哈里夫婦目前一邊在英國低調生活，一邊仍在物色符合「隱私與片場需求」的永久居所。據專門報導英國王室消息的媒體《皇家觀察家》分析，哈里夫婦對選居所要求嚴格，除要高私隱、大片土地，新居還必須設頂級電影工作室，為日後影音製作與品牌業務鋪路。

據悉，哈里夫婦目前一邊在英國低調生活，一邊仍在物色符合「隱私與片場需求」的永久居所。（IG@Meghan）

拉攏史賓瑟家族 密謀「攝墓」拍片

2027年是已故英國王妃戴安娜逝世30周年，哈里已私下聯絡其生前親信，英國媒體爆料，哈里選擇與母親娘家史賓瑟家族結成深度同盟，甚至有報道指他今年7月攜子女造訪戴妃安息地奧爾索普莊園時，秘密拍攝不公開的私人墓地畫面。

據媒體報道，哈里今年7月攜子女造訪戴妃安息地奧爾索普莊園時，秘密拍攝不公開的私人墓地畫面。（IG@Meghan）

據媒體報道，哈里今年7月攜子女造訪戴妃安息地奧爾索普莊園時，秘密拍攝不公開的私人墓地畫面。（IG@Meghan）

威廉王子怒轟哈里霸佔亡母遺產作商業操作，兄弟大戰一觸即發。戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照。（hk01.com）

威廉極度沮喪 堅持僅官方悼念

然而，哈里單方面主導戴妃遺產的舉動，英國媒體《The List》指威廉王子因此而極度沮喪，而威廉堅信應經官方渠道悼念母親，不滿哈里將「史賓瑟」當作與溫莎割裂的商業工具，與妻子威爾斯王妃凱特(Princess of Wales)決定對其冷處理。面對兩名王子因亡母而加深嫌隙，網民無奈嘆息：「兩兄弟為爭遺產名利反目，戴妃泉下有知肯定傷心死。」

（綜合）