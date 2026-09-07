試真D唷｜張振朗勇闖「廚餘米芝蓮」　硬吞膠感地獄魚生嚇傻坤哥

TVB王牌綜藝節目《試真D》全新一季《試真D唷》由昨晚（6日）強勢首播！今季主持陣容大換血，除了原班底江美儀、吳業坤（坤哥）及朱敏瀚外，更有視帝張振朗驚喜加盟！節目貫徹輕鬆搞笑兼「有碗話碗」的極度貼地風格，衝出香港遠赴台北、台南及高雄，為觀眾帶來最真實的「小眾點評」實測，首集即上演極度衝擊視覺與味覺的「玩命試伏」戲碼！

除了原班底江美儀、吳業坤（坤哥）及朱敏瀚外，更有視帝張振朗驚喜加盟！（《試真D唷》截圖）

1.7分劣食被封「廚餘界米芝蓮」

首集節目中，江美儀、張振朗與坤哥直搗高雄旗津，親身實測一間網絡評分僅得 1.7 分的「地獄級」海鮮店。三人在渡輪上已預先查看該店評價，290多個評分中僅得1.7分，留言極其毒舌：「生魚片腥到像魚屍體泡冰箱三天」、「廚餘界的米芝蓮」、「冷掉的鳳梨蝦球5至6顆要400台幣，當觀光客是潘仔（傻仔）」。更有網民給予五星嘲諷：「那麼雷的店，不可以只有我吃到」。面對極端負評，張振朗反而大感興奮，直言：「見到啲負評去到咁樣嘅時候，我想試咯。」

差評眾多。（《試真D唷》截圖）

魚腥味撲鼻

三人抵達後，發現海鮮店內冰塊極少，海鮮櫃散發陣陣腥味，老闆娘卻信心爆棚，揚言「不新鮮不用錢」。三人唯有硬着頭皮落單，先後點了石斑魚兩食、炒海瓜子、蒜蓉蒸蛤蜊及白灼蝦，張振朗更加碼主動追加傳聞中的「拖鞋魚生」，誓要試伏到底。

老闆娘信心爆棚。（《試真D唷》截圖）

張振朗主動追加傳聞中的「拖鞋魚生」。（《試真D唷》截圖）

劣食超出想像

不料料理上枱即慘不忍睹：白灼蝦蝦身冰冷、肉質軟爛且缺乏蝦味，張振朗食到面容扭曲直呼「苦嘅點解」；炒海瓜子與蒸蛤蜊入口極鹹極腥兼滿嘴沙粒；要價800台幣（約200港幣）的石斑魚兩食更是災難，清蒸石斑竟殘留大片魚鱗，張振朗崩潰哀嚎：「最大鑊係魚有魚鱗，好腥！」

張振朗食到面容扭曲。（《試真D唷》截圖）

滿嘴沙粒。（《試真D唷》截圖）

清蒸石斑殘留大片魚鱗。（《試真D唷》截圖）

張振朗生吞「拖鞋魚生」

全晚高潮莫過於試食外觀「膠膠地」的地獄魚生，張振朗為展現男子氣概，竟連豉油都不點直接將魚生塞入口，瘋狂舉動嚇得吳業坤當場大叫「痴線㗎」！事後坤哥忍不住陷入沉思：「能夠端出呢啲食物嘅人，佢係覺得自己煮得好好食，定係擺明畀啲難食嘢你？」

瘋狂舉動嚇得吳業坤當場大叫「痴線㗎」。（《試真D唷》截圖）

坤哥忍不住陷入沉思。（《試真D唷》截圖）

大店對比即見真章

三人隨後到旗津另一間明碼實價的海鮮餐廳作對比，發現大店的海瓜子便宜數十元台幣、份量更多，白灼蝦亦熱騰騰、鮮甜彈牙，完全把小店比下去。江美儀總結指，不少遊客區小店以為旅客不會回頭，便以「無餐牌、無標價」方式隨意定價，供應次等食物。最終三人為該店打出0.5分超低評價，並提醒觀眾到旗津食海鮮務必揀選明碼實價的店舖。

大店對比即見真章。（《試真D唷》截圖）