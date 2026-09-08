賭王長房孫女何家華重穿賭王贈18歲禮服　紅黑露肩裝盡顯名門氣派

已故賭王何鴻燊長房長孫女何家華（Faye Ho），近日在社交媒體分享一張珍貴舊照，穿上爺爺何鴻燊當年送贈的18歲生日禮服，並寫道：「A lovely memory ❤️ dress I am wearing is brought by my grandfather for my 18th birthday」（美好的回憶，我穿的這條裙是爺爺送給我的18歲生日禮物），字裏行間滿是對賭王爺爺的無盡思念，場面溫馨感人。



長房長孫女何家華（Faye Ho）。（IG@fayeclementina_ho）

穿上爺爺何鴻燊當年送贈的18歲生日禮服。（IG@fayeclementina_ho）

雍容華貴盡現

相中所見，何家華身穿一襲露肩紅黑晚禮服，上身以精緻釘珠蕾絲精雕細琢，蓬鬆的緞面裙擺隨意鋪展，盡顯雍容華貴的豪門宮廷氣質；頸上的耀眼鑽石項鍊與耳環互相輝映，舉手投足間無不散發著賭王長房長孫女的非凡氣派與名門風範。

雍容華貴盡現。（IG@fayeclementina_ho）

長房何猷光的女兒何家華與何家文，年少時在英國求學，爺爺曾為家華舉辦盛大的十八歲生日舞會，場面隆重。（小紅書圖片）

爺孫齊跳Waltz。（小紅書圖片）

幼年痛失雙親

看似出身於頂級豪門，何家華的人生際遇卻充滿戲劇性的坎坷折磨。身為賭王元配黎婉華長子何猷光的長女，1981年何猷光與太太在葡萄牙不幸遭遇車禍離世，遺下年僅6歲的她與3歲妹妹何家文，一夕之間失去雙親的兩姊妹，童年主要由爺爺何鴻燊以及四姑姐何超雄悉心照顧長大。

何鴻燊陪黎婉華飲茶，女兒超賢（右一起）、孫女家文、家華、女兒超雄和外孫女Ringo。（小紅書圖片）

走出乳癌陰霾重展堅韌優雅風範

身處豪門恩怨風暴中心，何家華始終保持善良純真，對小動物極具愛心，2010年至2015年間曾出任澳門愛護動物協會主席，多次親力親為擔任義工，照顧流浪動物。但命運的考驗並未就此停步，2016年，她不幸確診第三期乳癌，抗癌之路極度艱辛。她曾坦言在治療期間看著鏡中衰弱的自己一度陷入嚴重沮喪，甚至萌生放棄念頭，幸得家人全力陪伴與鼓勵，最終憑藉頑強意志戰勝癌魔成功康復。

何家華愛犬Belle（卡其色）。（IG@fayeclementina_ho）

最終憑頑強意志戰勝癌魔。（IG@fayeclementina_ho）