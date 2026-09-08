女神配對計劃2丨冷氣技工方智弘遭疑做媒　舊客力證三年前已幫襯

TVB真人騷《女神配對計劃2》熱播，26歲混血冷氣技工方智弘（Oscar）憑深邃五官與結實肌肉極速圈粉。雖然他被網民起底曾參加《全民造星V》兼具歌手背景，引發「做媒」質疑，但多位舊客隨即出面力證其冷氣師傅身份絕非塑造人設，社交平台上更掀起一陣「洗冷氣」討論熱潮。

方智弘上門清洗冷氣日常。（IG@chiwangfon）

方智弘上門清洗冷氣日常。（網上圖片）

方智弘上門清洗冷氣。（網上圖片）

網民大讚方智弘洗冷氣技術好。（Threads）

舊客大讚「3年前已幫襯」

方智弘透露自己18歲起便從事裝冷氣及洗冷氣工作，已有七至八年資歷。面對網民質疑，不少曾光顧他的顧客紛紛挺身而出證實其口碑：「三年前已經幫襯佢哋，服務好又企理，我仲介紹咗好多朋友個個都讚不絕口！」更有常年追蹤他的粉絲指出，方智弘私下經常分享戴帽子、口罩工作時的帥氣自拍，絕非為了節目做騷的師傅，這種勤力又踏實的反差萌令他好感度大增。

其他網民更po相證實，冷氣工身份絕對真實。（Threads）

網民指，三年前就已經幫襯。（Threads）

網民爆笑許願：我出冷氣你出錢

娛樂圈現實引共鳴方智弘的「雙重身份」亦引發網民對娛樂圈職涯現實的探討。許多人坦言藝人收入不穩定，擁有一門剛需手藝更加實際。不少網民直言：「歌手都唔係成日有Job Show，以後佢生意搵錢多過做歌手！」、「洗冷氣好賺啲，重點係個持續性，屋企個冷氣每年都要洗。」

隨著方智弘爆紅，不少女粉絲陷入「想約洗冷氣又怕打擾偶像」的兩難糾結。社群平台上出現爆笑互動，有網民突發奇想留言助攻：「有沒fans肯出錢？我出冷氣機比場地你慢慢觀察，有3部機！」爆笑發言迅速獲得大量轉發，也讓方智弘成為新一代接地氣的「筍盤男神」。