冬城獵兇劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《冬城獵兇》陸劇。有婁霄鵬作為編劇，翁子光、徐忱為執導，由萬茜、王陽、余文樂領銜主演的一套以刑偵為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《冬城獵兇》電視劇情大綱

資深刑警李豫京（王陽 飾）被臨時借調，協助雷厲風行的女警岳晴川（萬茜 飾）全力偵辦一宗牽扯甚廣的系列兒童拐賣案。在深入搜查案件線索的過程中，李豫京意外發現，眼前這起拐賣案的蛛絲馬跡，竟與自己13年前經手的一起懸而未決的持械搶劫案有著千絲萬縷的聯繫。

塵封多年的罪惡記憶再度被勾起，舊案的遺憾與新案的危機交織碰撞，將二人推向了更深層次的迷局。面對狡猾殘忍的犯罪分子與錯綜複雜的案情，李豫京與岳晴川默契配合、並肩作戰，憑藉敏鋭的直覺與對正義的堅守，跨越13年的時間鴻溝，在雙時間線中層層剝繭、硬核追兇，誓要揭開兩起案件背後的驚天真相，將隱藏在暗處的罪犯繩之以法。

《冬城獵兇》播出更新時間｜最新追劇日曆

《冬城獵兇》電視劇幾時播?《冬城獵兇》一共有18集，9月10日起CCTV電視劇 午間電視首播，每天兩集連播；12:42優酷 全網獨播，優酷VIP會員首更3集，9月11日、9月12日每天更新2集，9月13日更新1集。 SVIP每個更新日提前多看1集。

《冬城獵兇》演員

萬茜 飾 岳晴川

萬茜 飾 岳晴川（weibo@冬城獵兇）

王陽 飾 李豫京

王陽 飾 李豫京（weibo@冬城獵兇）

余文樂 飾 段長河

余文樂 飾 段長河（weibo@冬城獵兇）

尹文萱 飾 韓娟

尹文萱 飾 韓娟（weibo@冬城獵兇）

李純 飾 梅文君

李純 飾 梅文君（weibo@冬城獵兇）

李夢男 飾 陶國慶

李夢男 飾 陶國慶（weibo@冬城獵兇）

李培銘 飾 洪繼開