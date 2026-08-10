奧德賽技術影評｜馬斯克揚言1億美元AI重拍　深度解構大模型怎做

基斯杜化·路蘭（又譯：克里斯托弗·路蘭 / Christopher Nolan）執導的史詩大片《奧德賽》（The Odyssey），於2026 年 8 月 10 日在全球票房衝破 2.64 億美元。這部由麥特·戴蒙（又譯：馬特·達蒙 / Matt Damon）主演的巨作，在影評網站獲得了高達 97% 的好評。然而，科技巨頭馬斯克（Elon Musk）卻站在了喝采聲的對立面。

馬斯克不僅多次在 X（前身為 Twitter）公開嗆聲，指責路蘭「失去了原則、只想拿獎」，更投下重磅炸彈：他願意出資 1 億美元（約 7.8 億港元）重拍這部古希臘史詩，甚至宣告將在今年內透過旗下的 AI 平台推出完全由 AI 生成的忠實原著版本。

黑人女星雷碧達尼安高（又譯：露皮塔·尼永奧 / Lupita Nyong'o），在《奧德賽》中飾演引發特洛伊戰爭的「世上最美麗女人」海倫（Helen of Troy）。

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馬斯克為何怒斥路蘭《奧德賽》？核心爭議有哪些？

馬斯克對這部荷里活巨作的不滿，並非源自特效或劇本結構，而是聚焦於荷里活近年備受爭議的「政治正確（Woke）」選角策略。

這場口水戰早於今年初就已埋下伏筆。當時電影公佈演員陣容，路蘭啟用黑人女星雷碧達尼安高（又譯：露皮塔·尼永奧 / Lupita Nyong'o）飾演引發特洛伊戰爭的「世上最美麗女人」海倫（Helen of Troy），同時讓跨性別演員艾略特·佩吉（又譯：艾倫·佩姬 / Elliot Page）飾演西農（Sinon）。

這一決定立即遭到保守派人士與部分歷史愛好者的猛烈撻伐。保守派評論員麥特·華許（Matt Walsh）質疑路蘭選角只是為了避免被扣上「種族主義」的帽子，馬斯克隨即轉發並認同這一觀點。根據 TheWrap 的追蹤報導，馬斯克當時直接留言「True」（確實如此），並痛批路蘭為了迎合評審而放棄了藝術誠信。

在馬斯克眼中，古典史詩被強行套入現代多元平等包容（DEI）框架，破壞了荷馬（Homer）原著的歷史真實感。

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一億美元＋梅爾吉勃遜？馬斯克重拍計畫的來龍去脈

這場爭執在電影上映後達到頂峰。一名 X 用戶 @martianwyrdlord 發文提出一個大膽構想：建議馬斯克直接提供 1 億美元給導演梅爾·吉勃遜（又譯：梅爾·吉布森 / Mel Gibson），打造一部「考據嚴謹」的《奧德賽》。這部電影必須還原古希臘戰船、盔甲與武器，且全片對白必須直接採用荷馬史詩的古希臘語（Homeric Greek）發音。

這則貼文迅速獲得廣泛關注，而馬斯克的回應只有簡短的兩個字：「I'm down」（我贊成）。

根據 Hindustan Times 的報導，梅爾·吉勃遜過去曾執導《受難記：最後的激情》（The Passion of the Christ）與《阿波卡獵人》（Apocalypto），兩部影片皆使用古阿蘭語、拉丁語及瑪雅語，在處理歷史語言與還原古文明風格方面經驗豐富。馬斯克的一句話，讓荷里活傳統製片廠感到了前所未有的科技資本壓力。

但馬斯克並未止步於此。他隨即宣佈了更為瘋狂的計畫：旗下 xAI 公司的 AI 平台 Grok Imagine 將在 2026 年底前，製作出一部位於歷史考據極致、完全還原荷馬藝術精髓的全長 AI 電影。根據 新加坡《聯合早報》報導，馬斯克還貼出了一段長達 3 分鐘的 AI 生成樣片，展示主角奧德修斯（Odysseus）與海之女神卡呂普索（Calypso）的對手戲。

一億美元加 AI 技術，真能拍出同等級數的電影嗎？

拿 1 億美元加上當前最頂級的生成式 AI 技術，是否足以挑戰路蘭動用實景與 IMAX 膠卷打造的電影質感？答案需要拆成兩個層面解析。

1. 資金維度：1 億美元對於純 AI 電影將創世界紀錄，對實景電影則是「剛剛好」

如果走傳統實景拍攝路線，梅爾·吉勃遜當年拍攝《受難記》僅花費 3,000 萬美元，《阿波卡獵人》約 4,000 萬美元。若有 1 億美元預算，摒棄昂貴的 Hollywood A-List 明星，將資金全數投入道具造船、實景搭設與歷史考據，拍攝一部純古希臘語電影完全綽綽有餘。

但如果這 1 億美元主要用於「AI 生成＋後製輔助」，這將是電影史上預算最高的 AI 電影。目前業界製作一部 2 分鐘的頂級 AI 短片成本僅數千美元，1 億美元的預算足以覆蓋超大規模的算力渲染與頂級視覺特效（VFX）團隊二次修飾。

2. 技術維度：生成長片依然面臨致命瓶頸

儘管預算充足，現階段（2026 年）純 AI 電影要達到路蘭《奧德賽》的院線史詩級質感，依然存在巨大的技術障礙：

角色與光影一致性（Temporal & Character Consistency）： 生成式 AI 可以在單一鏡頭中呈現驚艷的古希臘戰船，但在 120 分鐘的長片中，要維持主角奧德修斯面部特徵、盔甲紋理、甚至光影方向在數千個鏡頭中完全一致，現有模型仍極易出現「跳張」與變形。

物理引擎與大規模群展： 荷馬史詩包含大量的特洛伊海戰、巨浪衝擊與神話怪獸（如獨眼巨人）。生成式影片在處理複雜流體力學（海浪、火焰）與多人肢體碰撞時，往往會展現出違反物理常識的軟綿感。

表演細節與情感傳達： 路蘭電影之所以動人，全靠頂級演員微小的面部肌肉抽動與眼神交流。AI 合成的虛擬角色目前仍難逃「不自然谷（Uncanny Valley）」效應。

根據 台灣《TechNews 科技新報》報導，儘管馬斯克釋出的 3 分鐘 Grok 試片引發關注，但許多視覺特效專家指出，要將片段延伸為 2 小時的敘事長片，技術難度呈指數級上升。

馬斯克的 AI《奧德賽》需要動用哪些大模型技術棧？

如果馬斯克真要在今年底兌現承諾，他的團隊不可能僅依賴單一模型，而是需要組合一套涵蓋文本、視覺、語音與 3D 渲染的複合型 AI 技術棧（AI Stack）：

文本與語言模型（LLM）：Grok 4.5 / Claude 5 / Gemini 3.6

用途： 劇本分鏡拆解、對白編寫。為了實現馬斯克要求的「古希臘語荷馬方言」，LLM 需要對《奧德賽》24 卷原始文本進行字詞級別的精確語法解析與鏡頭語言轉譯。筆者評估，這部分對AI 來說是最低難度，最輕易的，所以不多說了。

圖像生成與風格控制模型：Grok Imagine / Nano Banana系列 / GPT Image 2

用途： 概念設計圖與角色設定集。這些模型能夠精準還原古希臘邁錫尼文明（Mycenaean civilization）的甲胄細節、青銅器紋理與船隻結構，確保每一幀都符合歷史考據。以筆者對AI 影片業界的認識，這是比較複雜的一套龐大操作，完全超出一般觀眾的的想像——其實AI 電影遠遠不像KOL和媒體吹捧那麼簡單。

導演和製作團隊不僅要對所有人物，是所有！包括每個小人物，都建構一套多角度的圖像，仔細描繪其樣貌、姿勢、身形、服裝，細節要深入到眼皮、耳珠。然後再為每個出現的物件，比如武器、戰船、武器、食物、桌子、杯子，全部要細節話建立多張、多角度的圖片檔案資產。無數套人物和物件的「數位圖像資產」建立好之後，才能談下一步「叫圖片動起來」。

這過程中，估計可能要生成數千張圖片。記住，生成過程中，AI 會犯錯，製作團隊要不斷生成，生到接近完美，生到滿意為止。行內稱這個過程為「抽卡」，也就是抽幸運卡的意思。今次《奧德賽》要抽到滿意為止，估計要生成破萬次。目前市面上，可能只有上述三款模型能負擔起這個重任。

動態影片生成模型：Grok Imagine Video / Gemini Omni / Seed Dance 2.5

馬斯克（ElonMusk）在X發文表示GrokImagine將製作一部完整長度的《奧德賽》電影，並分享一則貼文連結，其中包含一段3分鐘影片。（X@Heavy Pulp）

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用途： 文字生成影片（T2V）與圖像生成影片（I2V）。Grok Imagine 需要調用頂級擴散模型（Diffusion Models），將靜態概念圖轉化為高幀率的連續動作鏡頭，並結合 3D 深度圖（Depth Maps）來維持鏡頭運動的軌跡感。

一般傳媒和自媒體一直吹捧AI短劇製作多麼簡單，多麼廉價，但筆者肯定地告訴你，這是以訛傳訛。生成影片做短劇，確實是比用真人便宜，但絕對還不是宣傳中便宜那麼多。試錯的成本是不小的。因為縱使是目前最先進的影片生成模型，仍然會大量出錯，AI影片製作團隊要聘請不少人手，一齊不停地，不斷地「抽卡」，抽到滿意為止。5秒畫面，可能要生成幾十次才能滿意。更何況《奧德賽》是超頂級製作，容錯率應該是目前最低的製作。絕對不是一兩條搞笑AI片或者劣質AI 廣告片可以比較。

筆者預計，這部分將會是Elon Musk團隊最痛苦的部分，抽卡抽到懷疑人生，抽到眼睛都抽筋，失敗，等待，再抽，再等，是毫不意外的事情。

語音合成與口型同步模型：ElevenLabs / Gemini Omni/ Hey Gen

用途： 語音複製與古希臘語配音。利用 ElevenLabs 等工具生成具備古希臘語發音節奏的沉穩配音，並透過口型同步 AI（Lip-sync AI）精準對齊虛擬角色的嘴部動作。

3D 引擎與神經輻射場（NeRF / Gaussian Splatting）：Unreal Engine 5

用途： 混合製片（Virtual Production）。光靠 AI 生成影片無法解決複雜運鏡，馬斯克的團隊極可能利用 3D 引擎生成古希臘建築與海域背景，再將 AI 生成的人物融於其中，以達到院線級的光影融合。

被問及如何看待馬斯克的開砲與 AI 重拍計畫時，露琵塔·尼詠歐在接受媒體訪問時回應得相當乾脆：「我們的演員陣容展現了世界的多樣性。我不會花時間去思考如何辯解，因為無論我是否回應，批評依然會存在。」

面對爛番茄 97% 的觀眾好評與破億的票房實績，馬斯克能否靠著 1 億美元與 Grok Imagine 在今年底拿出足以撼動荷里活的《奧德賽》，科技界與影壇正等待他交出最終答卷。