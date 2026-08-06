奧德賽│森瑪花摩頓獲奧斯卡提名仍無工開：說到底，我已經49歲了

國際著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的史詩新作《奧德賽》全球大賣，戲中飾演的女巫瑟西（Circe）的英國演員森瑪花‧摩頓（Samantha Morton），在長達三個小時的電影中僅出現約十分鐘，卻被眾多影迷譽為「整部電影裏最難忘的角色之一」，令森瑪花‧摩頓受到極大注目！



不過，作為曾經兩度角逐奧斯卡金像獎的實力派女演員，森瑪花‧摩頓原來近年陷入事業低潮，更有長達一年的事業空白期，她早前接受網上播客節目《Happy Sad Confused》訪問，親口揭開中生代女演員在荷里活面臨的嚴峻現狀，有過掌聲與光環的她，亦不禁慨嘆：「說到底，我已經49歲了。」



森瑪花‧摩頓在《奧德賽》中飾演古希臘神話中擁有強大魔法的女巫瑟西（Circe）。（IG@samanthamorton）

與麥迪文演對手戲 片場內獲全場鼓掌

森瑪花‧摩頓在《奧德賽》與美國知名男演員麥迪文（Matt Damon）做對手戲，上映後獲權威媒體《Variety》及《The Playlist》高度讚揚為全片最佳演出之一。森瑪花‧摩頓在片場演出時，曾獲現場人員自發鼓掌讚賞，導演路蘭亦大讚她的演出無限制，而路蘭事後與身兼電影監製的妻子艾瑪‧湯馬士（Emma Thomas）聊起，艾瑪‧湯馬士表示：「上一次在路蘭片場見到這種自發鼓掌，是《蝙蝠俠——黑夜之神》的希夫烈格（Heath Ledger）。」

拍完《奧德賽》無戲拍 嘆：行業生態發生巨大變化

森瑪花‧摩頓憶述在接獲路蘭邀約的瞬間曾激動落淚，如今獲選已十分滿足。而在片場贏得掌聲、電影上映後得到讚賞，但演員的飯碗仍然沒有保證。森瑪花‧摩頓在訪談中語氣平靜地自爆苦況：「拍完《奧德賽》後，我已經一年沒工作了。」作為早已步入中年的女演員，已難與青春少艾爭奪角色，她道出業界的殘酷，「雖然我的經理人非常出色，但說到底，我已經49歲了。我相信自己是個好演員，但外頭同樣有許多優秀的演員，這行業的生態已經發生巨大變化」。

森瑪花‧摩頓日前登上Josh Horowitz主持的知名播客節目《Happy Sad Confused》，接受專訪時神情平靜，道出自己近一年沒戲拍的苦況。（YouTube@JoshHorowitz）

為了適應當前生態，森瑪花‧摩頓最近甚至不得不重新剪輯試鏡片段（Showreel），以便向業界自薦，她在節目上表示，「因為現在有太多新一代的選角導演和新觀眾不認識我，我必須重新向他們證明自己。」。

因為現在有太多新一代的選角導演和新觀眾不認識我，我必須重新向他們證明自己。 森瑪花‧摩頓

演技獲權威媒體激讚 現實仍須面對供樓壓力

森瑪花‧摩頓入行逾30年，曾憑獨立電影《甜蜜與卑微》與《紐約客》兩度入圍奧斯卡，亦曾參演《未來報告》及熱門劇集《行屍走肉》，其演藝履歷可謂相當亮眼，但在《奧德賽》煞科後面臨事業低潮，讓她面對沉重的經濟壓力，她坦言：「有時真的很難熬，因為我經歷過創作與經濟上的低谷，我有3個孩子要養、有按揭要還，有真實生活要面對。」

有時真的很難熬，因為我經歷過創作與經濟上的低谷，我有3個孩子要養、也有按揭要還，有真實生活要面對。 森瑪花‧摩頓

森瑪花‧摩頓在回憶接獲路蘭邀約的瞬間，坦言激動落淚，如今獲選已十分滿足。（IG@samanthamorton）。

曾遭施嘉莉祖安遜「奪聲」 堅定熱愛誓演到80歲

事業的大起大落對森瑪花‧摩頓而言並非首次，她在節目中主動提及2013年由史碧鍾斯（Spike Jonze）執導的《觸不到的她》（Her），當時她為人工智能「Samantha」全程配音，但後期製作階段導演認為其聲音基調不符而臨陣易角，最終由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）重新錄製。

森瑪花‧摩頓儘管身處瞬息萬變的荷里活，49歲的她仍對表演依然充滿熱情。（IG@samanthamorton）。

森瑪花‧摩頓在《奧德賽》的表現獲得導演路蘭以至觀眾的高度肯定，但她仍陷入荷里活中生代女演員無戲拍的困境。（YouTube@Josh Horowitz）

「被解僱或換角確實很令人心痛。」多年後重提舊事，森瑪花‧摩頓大方稱讚取代自己的施嘉莉祖安遜極具感染力，成就了該片經典。至於面對年齡增長導致機會遞減，她依然堅定表示：「電影是我的救星，是我的生命。」並有信心能一路演到80歲。