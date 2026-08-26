路蘭斬獲76億美元電影票房且無敗仗　他距影史第一導演還有多遠？

儘管難以得到原著粉的認可，可路蘭導演新片《奧德賽》（The Odyssey）的大眾口碑和全球票房，都取得了超預期的好成績。



我們已經記不清這是他第幾次口碑票房雙豐收了。如今在IMDb（互聯網電影資料庫）上對電影導演一職以Popularity（人氣）排序的話，路蘭穩居榜首。

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）（Reuters）

不管喜不喜歡他的作者風格和思想表達，你都得承認，很多客觀數據支撐着一個事實——基斯杜化路蘭就是當下全球影迷最多、知名範圍最廣、動態最受關注、個人票房號召力最高、創作節奏和品質最穩定的電影導演，沒有之一。

鑑於路蘭沒有創作熱情下滑和創作專注分散的苗頭，我們有理由相信，他的下一站是成為影史第一導演，也就是電影界的GOAT（Greatest of All Time，史上最佳）。

那麼，就讓我們從幾個維度去探討一下，他離成為公認影史第一導演，還有多遠。

維度一：票房

隨着《奧德賽》全球票房突破14億美元，路蘭導演作品的全球票房累計達到76億美元，接連超越大衛葉斯（代表作《哈利波特－死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows））、麥高貝（代表作《變形金剛》（Transformers）系列）、彼得積遜（代表作《魔戒》（The Lord of the Rings）系列）、羅素兄弟（代表作《復仇者聯盟》（The Avengers）系列），衝進影史TOP3。

目前排在路蘭前邊的，分別是執導過三十多部院線長片的史匹堡（導演作品累計票房107億美元），和打造了《鐵達尼號》（Titanic）與《阿凡達》（Avatar）兩部超級賣座大片的占士金馬倫（導演作品累計票房98億美元）。

除了票房硬數據亮眼之外，數據之外的軟因素，更讓人覺得路蘭票房號召力的可貴。

與史匹堡相比，路蘭的平均票房成績顯然更勝一籌。他只靠12部院線長片就達成了如今的成績，平均下來是驚人的6.3億美元。與大衛葉斯、麥高貝、彼得積遜、羅素兄弟相比，路蘭的票房成績並不依靠超級IP。

他只在進入好萊塢的初期執導了漫畫IP改編的《黑暗騎士》（Batman）三部曲，其它作品都是原創劇本或非暢銷文學改編劇本。與金馬倫相比，路蘭的票房成績並不依靠超大投資。他迄今為止預算最高的兩部作品是《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）和《奧德賽》，均為2.5億美元。而金馬倫在上世紀90年代拍《鐵達尼號》時，就花掉了近3億美元。

延伸閱讀：奧德賽｜瑟西徒手將人變豬花絮曝光 全靠木偶及機械裝置零特效

+ 4

維度二：口碑

路蘭的成名路，可以說是被影迷捧出來的。他的成名作是《凶心人》（Memento），在IMDb的網友評分為8.4。他的巔峰作是《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight），在IMDb的網友評分為9.1。

迄今為止，路蘭13部導演長片（包括「學生作業」《玩跟蹤，反跟蹤》（Following））在IMDb上共得到1個九分、8個八分、4個七分。大眾口碑最低的，是其進入好萊塢製片體系內的第一部作品《白夜追兇》（Insomnia）（7.2分）。

該片翻拍自一部挪威影片，路蘭只擔任了導演而未參與編劇。後來也有不少人認為，這是一部被低估的佳作。尤其是路蘭用影像來呈現主人公失眠困擾的手法，還是非常驚豔的。

路蘭共有九部導演作品進入IMDb TOP250榜單。其中TOP3一部、TOP20三部、TOP100七部。

在入榜數量上，沒有其他導演能與之相比。最為接近的是黑澤明，有八部作品上榜。不過，黑澤明排位最高的作品《七俠四義》（七人の侍）為第24位，最低作品《羅生門》（らしょうもん）為第182位。整體上與路蘭差了一大截。

如果只選取一生口碑最高的三部代表作來比的話。也只有法蘭西斯福特哥普拉和彼得積遜能與路蘭一較高下。

維度三：獎項

路蘭雖然出生於英國，但是事業發展軌跡不像大多數歐洲導演那樣，需要先在三大國際電影節上拿獎才能闖出名堂。這就帶來了他在競爭影史第一導演時的最大短板——金棕櫚、金熊、金獅，一樣也沒拿過。

路蘭的母親是空姐。小時候他就經常在美國和英國兩邊跑，對兩國的文化和生活習慣都很熟悉。因此，他的成長之路更接近於史匹堡、占士金馬倫等北美導演。

1989年，也就是路蘭19歲，還在倫敦讀書的時候，他的超現實主義短片《塔朗特舞》（Tarantella）便在美國公共廣播公司的獨立電影系列中亮相。他用3500英鎊手搓的長片處女作《玩跟蹤，反跟蹤》也是首映於多倫多國際電影節，並由美國的公司製作、發行。《玩跟蹤，反跟蹤》獲得業界認可後，路蘭順利敲開好萊塢的大門。

僅兩年後，他便憑藉自編自導的《凶心人》斬獲美國聖丹斯電影節最佳編劇獎，並提名奧斯卡最佳原創劇本。可以說，路蘭的成名完全繞開了三大國際電影節。

這使得他一直缺少此類獎項的肯定。那些以電影藝術為至高準則的從業者、專家、影迷，也就一直對路蘭的作品格外挑剔，經常尖鋭地指責其「人物不行」「情感不行」「文本的第三結構不行」等。

在《奧本海默》（Oppenheimer）席捲奧斯卡獎之前，路蘭甚至在奧斯卡這麼商業化的獎項上都頗為掙扎。路蘭在《蝙蝠俠》三部曲之後，不斷挑戰傳統類型和嚴肅題材，很有和獎項較勁的意思。

其實，在IMDb收錄的獎項統計裏，路蘭至今已235次獲獎、302次提名。這個成績超過了絕大多數我們熟知的名導：

史匹堡是222次獲獎、360次提名

奉俊昊是207次獲獎、140次提名

張藝謀是205次獲獎、187次提名

馬田史高西斯是201次獲獎、380次提名

保羅湯馬士安德遜是195次獲獎、327次提名



唯一在獲獎總數上超過路蘭的，是墨西哥導演阿方素古朗。他憑藉《衰仔失樂園》（Y tu mamá también）《末代浩劫》（Children of Men）《引力邊緣》（Gravity）《羅馬》（Roma）等佳作，在全球拿下了累計265次獲獎、209次提名。

延伸閱讀：蜘蛛俠英雄重生｜《怪奇物語》到Marvel 解析莎蒂辛克演藝之路

+ 12

維度四：藝術創新

在陳思誠導演的電影《10間敢死隊》裏，他為觀眾演示了希治閣式變焦、王家衛式抽幀、寇比力克式凝視等影史留名的導演技法。

路蘭想成為影史第一導演，肯定不能只是總結前人經驗，還得有自己的藝術創新。路蘭作品的創新性，可以分為兩個大類。

其一是敘事結構上的創新，其二是類型表達上的創新。

大家都知道路蘭的電影燒腦，主要是因為他從來不在敘事結構上循規蹈矩。13部長片，全片保持線性敘事的僅有《白夜追兇》和《蝙蝠俠》三部曲而已。9部非線性敘事的作品，結構上又能做到截然不同，每每出新。這使得他的作品總讓觀眾想多看幾遍——細節裏鋪排的關聯性線索實在是太多了。更讓人佩服的是，當你多看幾遍後，會發現這個獨特的結構，往往就是詮釋該故事、人物、主題的最契合選擇。

如今業界已經達成共識，一個傳統的類型，一旦落入路蘭手中，就會煥發出全新的影像生命力。他就是類型片的爆改專家。《凶心人》是懸疑片裏至今都獨一份的存在。《黑暗騎士》三部曲在超級英雄片裏永遠擁有屬於自己的王座。軟科幻《潛行凶間》（Inception）和硬科幻《星際啟示錄》（Interstellar），成了後人難以逾越的標杆。戰爭片《鄧寇克大行動》（Dunkirk）、傳記片《奧本海默》、史詩片《奧德賽》，路蘭一次又一次地挑戰過氣的類型，並一次又一次賦予這些類型新鮮的、當下的表達。

在運鏡方式和影像風格上，路蘭沒有形成自己固定的招式，自然也就不會留下由其命名的套路。可是他在電影創作上的專注，決定了他幾乎每一部作品都推動了電影藝術邊界的拓展。

結語

我們可以看到，路蘭在口碑維度上的優勢最為明顯，只要後續作品不拉胯，幾乎鎖定影史第一的地位。在票房維度上，路蘭距離第一名還有不小的差距。以他現在的號召力，大概需要再拍3—5部新片，才能像史匹堡那般實現百億美元票房成就。

不過，剛剛被他超越的幾位導演大都手握賣座IP，未來反超他也不是不可能。在獎項維度上，路蘭服眾的難度比較大。以《奧德賽》的品質，他在經歷過今年的頒獎季後，是很有機會在獲獎數量上超過阿方索·卡隆的。可是路蘭這些獎項的含金量着實不能算高。

路蘭想在獎項維度上提升歷史地位，要麼衝擊一下三大國際電影節，隨便拿到其中的任何一個，都是質的突破；要麼就得至少再拿兩次奧斯卡才行。

你認為，路蘭能在有生之年做到這些，成為人類電影史的導演GOAT嗎？

延伸閱讀：荷里活花9000億救麥迪文？盤點「最難回家男人」12次生死返鄉任務

+ 11

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】