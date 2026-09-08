《我的剩餘戀愛》大結局倒數！人氣王金善浩與三女糾纏引爆四角戀

距離大結局僅剩最後三周，《我的剩餘戀愛》感情線即將迎來開播以來最強烈地震：金善浩身陷鄭藝知、金娜英、徐露彬三位女性的情感漩渦，徐露彬對金綜恩的堅定心意也面臨金倫基的強力挑戰，八人四角戀全面引爆！而在攝影棚內，四位主持李世榮、鄭容和、DK（李碩珉）、崔叡娜的反應比演出者還要精彩，堪稱代理觀眾！香港觀眾可以透過Viu緊貼節目最新動向。

香港觀眾記得到Viu緊貼《我的剩餘戀愛》最新進度。（公關提供）

主持人沉迷金善浩反應爆棚

在上周播出的節目中，金善浩和徐露彬因配對失敗雙雙留在宿舍，原本以為會是落寞的一天，兩人決定外出走走，金善浩為失聲的徐露彬細心準備了溫水，讓徐露彬毫不掩飾地表示：「我通常在有好感的人面前很愛笑，但你對所有人都笑得很開心，我實在搞不懂你的心思，不過你知道你笑起來真的很好看嗎？」大膽直率的告白讓攝影棚主持人緊張不已，崔叡娜還直接代入另一參加者鄭藝知的心情：「我覺得有點不安，我怕她和善浩發展得太好！」鄭容和亦以旁觀者角度點出：「藝知好像是一氣之下才選擇道坤，但她和道坤約會時，整個腦子都在想着善浩，對他感到抱歉。」稍後金善浩用手為徐露彬遮擋太陽，主持人隨即直呼心動，崔叡娜笑言：「我們好像真的太着迷於善浩，本來這種小事會直接帶過，但他的一舉一動我們都不放過，連呼吸也是！」

四位主持激動不已！（公關提供）

金善浩與三女糾纏引爆四角戀

與此同時，鄭藝知雖然與韓道坤外出約會，但約會過程中目光始終離不開金善浩，她一回到宿舍便立刻尋找對方的身影，不料金善浩和徐露彬已經度過了一段意料之外的親密時光，三人之間微妙的時間差讓感情線瞬間複雜化！此前金綜恩曾向金善浩透露，自己對徐露彬並沒有異性的感覺；金善浩則直言和其他女性見面後，才發現鄭藝知最有趣，無奈目睹女方和韓道坤約會後，他坦言：「總覺得有種奇怪的感覺，明明昨天跟我約會，今天卻跟別人⋯⋯這很奇怪啊，有點心緒不寧。」

徐露彬和金善浩。（公關提供）

金倫基將100分鐘留給徐露彬

另一邊廂，金倫基分別與姜敏英、金娜英進行了風格截然不同的約會，他與姜敏英展開充電野餐，彼此撫慰傷口、真摯交流；與金娜英則是充滿懷舊感的「四格照片約會」，展現不同魅力，可是金倫基事後在採訪中透露了令人意外的內心話：「的確想要再多一點時間跟露彬相處。」最後他更把100分鐘留給對方，讓主持人大吃一驚！

而韓道坤、徐露彬、金綜恩之間「無法相交的單戀鏈」也令人揪心不已，金綜恩曾向金善浩透露，對於徐露彬並沒有異性的感覺，看到這一幕的李世榮深深嘆息：「啊，真的無法相交啊。」

徐露彬的目光不斷追著金綜恩。（公關提供）

預告！人氣王金善浩同時配對兩女

近日節目組釋出即將播出的第6集預告，配對結果徹底引爆！金善浩與鄭藝知晚上聊天時已經有認定雙方的感覺，但最終在「時間之房」二人都沒有將100分鐘全數投給對方。另一邊廂，金娜英將100分鐘「時間碎片」全數投向金善浩，成功配對。金娜英也興奮直呼期待，得知要與兩位女性約會的金善浩同樣露出掩不住的驚訝！

金善浩。（公關提供）

金善浩與鄭藝知的浪漫海邊約會率先登場，兩人共度如夢似幻的時光，事後各自形容「像收到了一份禮物」、「像電影一樣的瞬間」。回顧兩人早在六年前抗癌期間就透過部落格「秘密留言」互相打氣，這段從未謀面卻在人生最黑暗時彼此照亮過的命運羈絆，讓這個瞬間格外動人。然而就在短暫燦爛過後，金善浩緊接著又與金娜英展開約會。從海邊的浪漫直接切換到深夜的曖昧，目睹這一切的主持人李世榮忍不住深深嘆息：「燦爛的瞬間就像剎那一樣過去了。」看似穩固的感情線到底會否鬆動？就要留意最新一集的播出了。

鄭藝知和韓道坤約會時心繫善浩。（公關提供）

PD揭密！鄭容和「戀綜高手指標」

在此之前，節目規則由原來的100分鐘改為110分鐘才能成功配對，當演出者們因僅僅10分鐘的差距而約會告吹時，主持人全體激動地站起來，眼睜睜看著配對失敗，忍不住崩潰大喊：「（舊規則）100分的話就成功了不是嗎 」、「規則改變了，所以沒成功」、「真的是命運般的玩笑」！緊接著一連串錯綜複雜的感情線讓他們徹底投降：崔叡娜閉緊雙眼崩潰大喊「壞消息啊壞消息 」，李世榮更是直接舉白旗，深深嘆了一口氣說：「我現在不做任何預測了，只會安靜地看節目。」

鄭容和（公關提供）

節目製作人李恩率近日受訪時，對四位主持的表現給予了高度評價，她透露：「李世榮情感非常豐富，但MBTI是「T」（理性型），兩者之間的落差很有趣。第一集談到抗癌經歷時，給予最多共鳴的就是世榮，她會哭、會加油打氣，但到了中後段的感情線，又展現出非常T的一面。」

鄭藝知（公關提供）

而鄭容和則是看過非常多戀愛節目的專家，非常擅於感情線的推理，堪稱「戀綜高手指標」，他還常常因太投入而喊到嗓子沙啞；DK因為和演出者們年齡相若，反應非常真摯直率；崔叡娜則對演出者的感情線非常心動，也給了很多共鳴，由於她童年曾戰勝癌症，如同觀察室的「共感接口」，每一個反應都承載著比任何人都更深的理解。