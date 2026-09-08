譚俊彥9歲仔勇奪空手道全港賽金牌　任祉妍報喜：淚水汗水都算數

現年46歲的譚俊彥（Shaun）與太太任祉妍結婚多年，育有一對子女，一家四口生活向來溫馨甜蜜。日前，兩人的9歲愛兒Rex 在「2026年全港空手道青少年大賽」中表現出色，力壓一眾參賽者，榮獲男子9歲組別冠軍，成功抱回首個個人全港賽金牌。

譚俊彥與太太任祉妍結婚多年生活溫馨甜蜜。（IG@tammerz）

譚俊彥兒子勇奪空手道全港賽冠軍

任祉妍近日在社交平台上載與兒子Rex的合照，分享兒子得獎的喜悅。照片中，穿著簡約的任祉妍保養得宜、少女感十足，她親暱地搭著兒子的肩膀，笑得極為燦爛。身旁的Rex則一身運動裝束，一手捧著由中國香港空手道總會頒發的榮譽證書，另一隻手展示著耀眼的金牌，臉上流露出既興奮又自豪的笑容。在另一張照片中，Rex興奮地將剛到手的金牌咬在嘴裡，模仿奧運冠軍的經典慶祝動作，十分可愛。

譚俊彥兒子勇奪空手道全港賽冠軍。（IG@yannlovepeace）

任祉妍感性分享兒子背後付出

作為母親的任祉妍在貼文中亦感性分享了兒子背後的付出與努力，透露Rex已經堅持練習空手道兩年多了：「今天，Rex終於拿到了全港賽的第一枚金牌！兩年多的空手道練習，每一次失敗、每一滴淚水和汗水、每一次的咬牙堅持都算數，運動的成長從來都不是線性的，高低起伏中留下的挫折、壓力、自我懷疑和堅韌的精神才是真正的成長。」同時也不忘感謝教練與團隊的悉心指導。

譚俊彥兒子勇奪空手道全港賽冠軍。（IG@yannlovepeace）

網民激讚Rex「文武雙全」

貼文一出，不少好友與網友的紛紛留言祝賀，大讚Rex「勁呀」、「小王子真叻仔」、「文武雙全」，亦有網民見證他的成長並留言：「親眼見證兩年多訓練的點滴，一切汗水堅持都沒有白費。」為這位小冠軍送上滿滿的祝福。

譚俊彥與兒子Rex。（IG@tammerz）