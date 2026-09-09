鄭佩佩患罕見病離世2年　家屬證實已完成遺願「捐出大腦」供研究

資深影星鄭佩佩2024年離世，如今走過2年，家屬近日證實，她生前交代的遺願已陸續完成，包括將大腦捐贈給美國加州的腦部研究機構，希望透過自身的身體協助罕見退化性疾病研究。消息曝光後，不少影迷再次想起她對生命與生死的豁達態度。



鄭佩佩2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症，亦即罕見的「皮質基底核退化症」。由於目前仍缺乏有效治療方式，她選擇低調面對病情，並早早思考身後安排，決定在生命結束後捐出大腦，提供醫學研究使用。

鄭佩佩2024年離世，如今走過2年，家屬近日證實，她生前交代的遺願已陸續完成。（IG@mashasha）

鄭佩佩曾出演《臥虎藏龍》《唐伯虎點秋香》等知名作品，生前便已經規劃遺體捐贈：

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家屬過去曾透露，鄭佩佩生前對後事有相當明確的交代，希望一切從簡，不收取奠儀，若親友有心致意，則可以改以捐款方式支持美國腦部支持網絡（BSN）等相關研究與援助工作。

她也曾交代不需要購買墓地，希望相關研究工作完成後，骨灰能撒在校園，讓人生最後一程回歸自然。

除了大腦捐贈外，鄭佩佩早在確診前便開始規劃大體捐贈。據了解，她2017年已與香港大學簽署大體捐贈協議，盼自己離世後，遺體能投入醫學教育及研究。她過去接受訪問時也曾談及身後事，對於死亡並沒有太多恐懼，甚至以幽默態度表示，即使身體其他器官無法使用，至少還可以捐出眼角膜。

鄭佩佩縱橫影壇約60年，從早期以「俠女」形象走紅，到後來在《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，以及《臥虎藏龍》中的碧眼狐狸，都留下令人難忘的銀幕身影。如今她以捐贈大腦與遺體的方式延續生前心願，也讓她對生命的另一種理解再次受到關注。

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