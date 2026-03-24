原子鏸與二姊罕合體慶生　網民驚嘆原和珍餅印樣神還原媽媽鄭佩佩

「一代俠女」鄭佩佩2024年於美國離世，享年78歲，令無數影迷惋惜。身為前港姐亞軍的細女原子鏸（Marsha）一直難掩喪母之痛，多次透過舊照回憶與母親的點滴。日前原子鏸與二姊原和珍（Jennifer）罕合體一同慶祝生日，並分享多張合照，相中二姊原和珍的樣貌酷似媽媽鄭佩佩，勾起不少影迷對鄭佩佩的無限思念。

鄭佩佩育有三女一子。（IG@harryhyuan）

原子鏸經常分享舊照回憶與母親鄭佩佩的點滴。（ig@mashasha）

二姊特意飛摩洛哥慶生

近日，原子鏸在IG分享一條溫馨影片，透露自己與二姊原和珍的生日僅差一天。今年二姊原和珍特意飛往摩洛哥，與定居當地的原子鏸一家團聚一起過生日，兩姊妹更同遊多地。原子鏸亦大方分享家庭照，老公Mehdi與兒子Matys均有出鏡，場面既熱鬧又溫馨。

原子鏸與二姊原和珍生日僅相差一日。（ig@mashasha）

原子鏸分享多張與二姊原和珍的合照。（ig@mashasha）

一家人為原子鏸、原和珍慶祝生日。（ig@mashasha）

兩姊妹罕合體慶生

原子鏸在帖文中感性寫道小時候兩姊妹總是一起慶祝，但成年後各有生活，能聚首已變得艱難，直言這次經歷是「稀有而特別」。她更表示：「今年是一個特別的生日，因為我們像小時候一樣，一起度過了整個生日月份。」字裡行間流露出對這份姊妹情誼的珍視。

兩姊妹罕見合體慶祝生日。（ig@mashasha）

原子鏸透露二姊原和珍陪伴約一個月。（ig@mashasha）

原和珍酷似媽媽鄭佩佩

不少網民觀看短片後，焦點落在二姊原和珍身上，驚嘆她與媽媽鄭佩佩簡直「餅印一樣」，尤其是穿上浴袍自拍及開懷大笑的神態，神還原了母親年輕時的風采。