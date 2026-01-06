鄭佩佩80歲生忌　原子鏸撰長文悼念：您永遠活在我們心中

一代武打女星鄭佩佩在前年7月於美國離世，終年78歲，今日（6日）是鄭佩佩的生忌，鄭佩佩的女兒原子鏸在社交平台撰長文悼念媽媽，她以英文寫道：「我最親愛的媽媽，今天我們一起慶祝您——一位偉大的人，您永遠活在我們心中。您的一生成就遠超常人。您是一位孝順的女兒，一位慈愛的姐姐，一位無條件付出的超級媽媽，更是一個傳奇，一位才華洋溢的藝術家。然而，只有您的家人才真正了解您為您所愛之人付出了多少。您是如此真誠善良、充滿愛心、慷慨無私，而您的精神也深深烙印在我的心中。」

鄭佩佩80歲生忌原子鏸發文悼念

原子鏸續說：「我永遠感激有您這樣一位母親，您為我樹立了榜樣，讓我明白無論人生取得怎樣的成就，愛護和關心那些我最珍惜的人永遠是第一位的。每一天，我都會想念您，每一天，我都會繼續思念您。感謝您成為我的母親、我的朋友、我的指路人、我最大的支持者和我的良師益友。感謝您總是想辦法照顧我們所有人，即使只有你的精神仍在。媽媽，生日快樂！今天是你80歲的生日。❤️我很愛你🩷」字裏行間都感受到她對媽媽的敬意及不捨。

今日（6日）是鄭佩佩的生忌，鄭佩佩的女兒原子鏸在社交平台撰長文悼念媽媽。

原子鏸去年由美國搬到摩洛哥

現年47歲的原子鏸在美國出世長大，1999年返港參選港姐獲得亞軍，因參演TVB劇集《男親女愛》而為人熟識。2019年與摩洛哥男友Mehdi El Ajimi結婚，兩人育有一子Matys，為了照顧媽媽鄭佩佩，原子鏸一家在2022年移居美國，陪伴媽媽直至鄭佩佩離世。去年10月原子鏸突然自爆已舉家由美國搬到摩洛哥，她透露已搬入在摩洛哥馬拉喀什的新居，一家人已安頓好，並表示期待新生活。其後原子鏸曾短暫返港，演出迷你音樂劇，之後她就回到摩洛哥，並不時分享在當地的生活。

