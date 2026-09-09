陳寶儀曾與梁朝偉燭光晚餐　近年與羅樂林分居：超級無敵大男人

陳寶珠與羅樂林太太陳寶儀同為粵劇紅伶宮粉紅的養女，二人雖無血緣關係，但自小情同姊妹。陳寶儀雖然被過繼，但一直與原生家庭保持緊密聯繫，不時與親姊龍嬿而（許紹雄太太）聚會。近日她罕有亮相由姨甥女許惠菁（許紹雄女兒）主持的YouTube節目《菁菁河邊草》，兩代人同框暢聊，陳寶儀不但自爆是梁朝偉的「骨灰級忠粉」，更帶同姨甥女勇闖猛男餐廳親身體驗，全程破格表現震撼網民！

陳寶儀亮相姨甥女許惠菁節目。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

勇闖猛男餐廳。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

勇闖猛男餐廳獲公主抱毫不尷尬

節目中，年近70歲的陳寶儀完全拋開包袱，面對猛男現場調酒、主動公主抱等熱辣互動全情投入，毫無半點尷尬；相反年輕的許惠菁被猛男深情對望餵食時卻大感害羞，當場面紅張口結舌，對比極度搞笑。

與猛男現場調酒。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

猛男喂酒。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

公主抱。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

面對猛男餵雪糕，許惠菁大感害羞。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

自爆曾與梁朝偉燭光晚餐

陳寶儀隨即大方公開追星史，笑言梁朝偉是自己「百年不變的終身偶像」。她回憶當年任職電台DJ時全台皆知其忠粉身份，一次得知偉仔在錄音室，平時活潑的她即時乖乖收斂，更自告奮勇為偶像跑腿買奶茶。她更驚爆曾透過醫生好友打通關係，成功與偉仔通電話，其後更獲邀共進浪漫燭光晚餐！

自爆是梁朝偉的「骨灰級忠粉」。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

自告奮勇為偶像跑腿買奶茶。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

自爆曾與梁朝偉燭光晚餐。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

揭羅樂林極致大男人

被許惠菁問及何謂好男人時，陳寶儀先讚老公羅樂林懂得感恩且有承擔，但話鋒一轉，隨即忍唔住爆料老公的「大男人本色」！當許惠菁追問姨丈是否大男人，陳寶儀即誇張直呼：「經常超級霹靂無敵……咁大男人！」許惠菁聽畢即場O嘴，陳寶儀再加碼解釋：「話你知，潮州人、獨仔，佢哋嘅DNA，大男人呢，係冇得揮。」她更以拍拖時的相處模式印證羅樂林的大男人作風：「其實當時同佢拍拖嘅時候，我唔係好活潑啫，你可以Imagine，同佢去飲茶，因為（羅樂林）好鍾意飲茶，佢就睇馬經，我坐喺側邊，佢睇咗兩個鐘，我喺側邊織兩個鐘冷衫！」

陳寶儀大讚老公羅樂林懂得感恩且有承擔。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

爆羅樂林極大男人。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

許惠菁即場O嘴。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

她更以拍拖時的相處模式印證羅樂林的大男人作風。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

羅樂林早年曾有一段婚姻並育有兩女，1982年與陳寶儀再婚，翌年誕下女兒羅苡之。近年二人一度傳出離婚，羅樂林曾澄清雙方僅是思想與生活方式有分歧，但依然同住一屋、分房生活，感情早已昇華為親人多於夫妻，展現獨特的婚姻相處之道。