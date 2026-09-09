鄧兆尊狠批梅啟明想爭家產　150萬風光大葬係幻想：連死亡證都冇

撰文：小白
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已故香港天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金，於2026年8月30日離世，享年102歲。梅媽大仔梅啟明早前召開記者會，揚言不准梅媽火葬。吳家樂與鄧兆尊日前在YouTube節目《娛樂好好玩》中，針對梅啟明為亡母梅媽（覃美金）爭取辦理身後事而召開記者會一事發表看法。

梅媽覃美金上月30日離世。（資料圖片）

無死亡證根本做唔到嘢

在爭產方面經驗豐富的鄧兆尊直言，梅啟明的行為宛如「咩都唔知，開個記者會搞咁多無謂嘢」。他指出在法律程序上，必須先取得死者的身份證與死亡證，才能處理後續所有遺產與喪事事宜。鄧兆尊更進一步分析，即使梅啟明意圖挑戰遺囑，也必須證明梅媽簽署時神智不清，否則一切皆屬徒勞。

記者會開始前，他向記者發放一份新聞稿，其中一部份內容為土葬安排。（盧振輝 攝）
梅啟明仍未講得出究竟「財來自有方」是甚麼意思。（盧振輝 攝）

而對於梅啟明聲稱一直遭阻撓探望母親，吳家樂質疑若真有孝心，梅媽生前大把時間可見，直言「香港地方咁細，必定搵到」。鄧兆尊亦笑指梅媽生前經常在銅鑼灣出現，自己都撞見過數次。二人一致認為梅啟明現時的舉動更像是在爭奪梅媽每月高達25萬元生活費所積累的剩餘家產；然而梅媽早已登報與其脫離母子關係，且信託基金根本無法觸碰，鄧兆尊嘲諷他若有心行孝不應等到過身後才來「爭辦喪事」。

鄧兆尊吳家樂在YouTube節目《娛樂好好玩》拆解梅啟明開記者會。（影片截圖）

150萬風光大葬係天方夜譚

針對梅啟明宣稱要豪花150萬港元為梅媽「風光大葬」，鄧兆尊憑經驗進行「成本分析」，指其完全「冇計清楚條數」。他表示單是邀請六名高僧誦經最少便要30萬元，加上現時華人永遠墳場無須續期的普通永久土葬墓地已需$418,880，若要選較好的墓地兼包辦棺木與儀式，150萬元的預算想做到風光大葬簡直是天方夜譚。

鄧兆尊批梅啟明開個記者會「咩都唔知」，真實意圖是想爭奪梅媽剩餘家產。（影片截圖）

吳家樂與鄧兆尊更點出整個計劃最關鍵的致命死穴，在於梅啟明根本未取得梅媽的死亡證。鄧兆尊強調沒有死亡證和身份證明文件，法律上連將遺體運離醫院或殮房都做不到，而醫院每日更會收取昂貴的停屍費。因此就算真的有150萬元，程序上亦完全無法執行，所謂的風光大葬終究只是紙上談兵。

吳家樂與鄧兆尊稱缺失死亡證與身份證，梅啟明想為梅媽「風光大葬」簡直係天方夜譚，更何況150萬元的預算根本不夠。（影片截圖）
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