小S女兒Lily許韶恩18歲生日疑官宣戀情　曬慶生照突見高大男背影

小S二女兒Lily（許韶恩）擁有清雅脫塵的仙女氣質，在IG獲得71萬粉絲擁護。



日前她舉辦個人畫展，展現過人的藝術天賦，引起更多網友關注，11月25日是她18歲成年的生日，她在社群曬出一系列慶生美照，以及親友們同樂的照片。

小S二女兒Lily許韶恩（Instagram@lilyhsuuuu）

其中一張「高大白衣男」正在投籃的背影照，瞬間成為貼文焦點，引來網友熱議「成年就官宣戀情了？」

Lily邁入18歲 曬白衣男背影照疑官宣戀情

Lily每年生日都是華美又盛大的布景，她這次身穿粉白細肩長裙，露出纖瘦細肩，手捧超萌白兔造型蛋糕，臉掛甜美笑容，充滿著幸福喜悅的滋味，此外，她還一一放上奶奶、父母和三姊妹的童年嫩照，並配文寫下：「18, filled with love.（18歲，被愛圍繞）」。

小S 二女兒Lily許韶恩邁入18歲，曬白衣男背影照疑官宣戀情（Instagram@lilyhsuuuu）

唯獨在系列第二張照片中，是一名身材高大、體魄壯實的白衣男正在打籃球的背影照，甚至照片的排序比家人們更前面，令網友不禁起疑：

「照片中的男生背影是男朋友嗎？」

「該不會是男朋友吧？」



讓所有人心中留下一個問號。

不過，小S前陣子帶著Lily和年輕帥哥一起去看電影，期間小S不斷像是長輩一樣，不時手指著男生說話，好似在叮囑該注意的事情，也傳出這位帥男是Lily男友的說法，但小S經紀人事後澄清，否認戀情：

那是公司同事Ming，他的鞋子有增高。

