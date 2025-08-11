星二代姊妹花罕曬合照顏值完勝媽媽　網民大讚新髮色：姊姊好適合

女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞育有3個寶貝女兒，分別為大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily），以及許老三許曦恩（Alice），各有不同氣質，二女兒許韶恩日前分享與姊姊許曦文的合照，亮眼身影火速吸引網友關注，大讚姊妹倆顏值完勝媽媽。



小S大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）。（IG@polarbearelly）

許韶恩辦完首場個展「Prey of Prey（譯：獵物的獵物）」後，雖一度在社群掀起爭議，但她並沒有對外回應，反而是分享新髮色美照，開心表示：「夏天就是要換個新髮色」，接著就帶著新造型與家人們到外地旅遊，而她PO出與姊姊許曦文的合照，照片中可發現姊姊的髮色更亮，姊妹倆外型都非常出眾，網友湧入留言「兩姐妹都太美」、「姊姊好適合金髮」，還有人說：

「真的像大S、小S。」



【本文獲「TVBS」授權轉載。】