小S舊照引細女許老三現身認證　還霸氣護姊怒轟黑粉「已是豪門」

女星徐熙娣（小S）與老公育有三名女兒，而三名女兒也因為各自不同的魅力深受網友喜愛。



近日，有網友發現小女兒「許老三」疑似在社交平台Threads現身，不僅主動留言承認自己就是舊照中的小女孩，還替兩位姊姊發聲回擊酸民，開嗆粉絲「嫁入豪門？抱歉，已經是了！」

一名網友分享一張多年前與小S的合照，竟釣出許老三親自現身留言「那是我耶」，間接證實照片中的孩子正是她本人。（Threads@rongditong）

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許老三現身Threads？

事件起因於一名網友分享一張多年前與小S的合照。只見小S穿著白色上衣搭配紫粉色羽絨背心，風格輕鬆居家，一手牽著身旁的小女孩。雖然畫面已有些年代，仍吸引大批網友按讚笑喊「小S知道你把她穿阿嬤背心的照片發出來嗎」不過最令人驚喜的是釣出許老三親自現身留言「那是我耶」，間接證實照片中的孩子正是她本人。

事實上，許老三近期開始活躍於Threads，首度留言就因替姊姊發聲引發關注。當時有網友對姊姊們的不當評論，她則直接回擊「嫁入豪門？抱歉，已經是了」霸氣個性火速掀起討論。

許老三近期開始活躍於 Threads，首度留言就因替姊姊發聲引發關注。（Threads@alice_hsuuu）

此次再度親自認證童年照，也讓粉絲見識到她不僅敢說敢回，還帶點幽默感。不少網友笑稱完全遺傳媽媽風格，也有人直呼這一家人的互動依舊話題滿滿。

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