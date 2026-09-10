劉亦菲合照「暗裁」越南女星胡玉荷　遭網民洗版狙擊急急刪相補鑊

「神仙姐姐」劉亦菲近日以品牌全球代言人身份，現身奢華珠寶品牌於上海舉辦的盛大晚宴，同場雲集天后蔡依林、人氣男神吳磊及越南知名女星胡玉荷等，盛會本來衣香繽影一派和諧。豈料活動過後，劉亦菲在個人社交平台分享現場照時，竟然將一張三人合照中的胡玉荷硬生生裁走，只保留自己與品牌CEO的兩人合照，結果一石激起千層浪，意外觸發越南網民群情洶湧，火速演變成一場全球性公關災難！

現身奢華珠寶品牌於上海舉辦的盛大晚宴。（IG@yifei_cc）

劉亦菲、蔡依林。（IG@yifei_cc）

同框合照獨獨裁走越南女星

當晚劉亦菲、品牌CEO與越南女歌手兼模特兒胡玉荷三人同框合照，胡玉荷事後在社交媒體分享完整的官方原圖，未有裁切。而她早前亦曾公開讚賞劉亦菲「真人極之漂亮且超級可愛」，足見她對劉亦菲一直抱持善意。然而，有眼尖網民發現，劉亦菲在個人帳號發布同一張照片時，竟將身旁的胡玉荷「裁走」，只保留自己與CEO兩人。這幕「暗裁同行」的舉動迅速被網民截圖留證，即時震撼全網！

將身旁的胡玉荷「裁剪消失」。（微博圖片）

胡玉荷在社交媒體分享完整的官方原圖。（IG@hongocha）

胡玉荷早前曾公開讚賞劉亦菲。（微博圖片）

越南網民洗版怒轟

事件發酵後，大量憤怒的越南網民迅速出征洗版，蜂擁湧入劉亦菲的社交媒體，怒轟其做法「缺乏禮貌」、「不尊重人」，聲討浪潮一發不可收拾。

越南網民怒轟。（IG截圖）

胡玉荷。（IG@hongocha）

急刪照止血

面對排山倒海的輿論壓力，劉亦菲隨即緊急「上水」救火，悄悄刪走該張合照。豈料此舉再惹反彈，有網民質疑：「覺得沒問題幹嘛偷偷刪除？」亦有網民直言：「把人裁掉本身就充滿了傲慢」；不過仍有忠粉護航，力撐「個人帳號想發誰是自由」、「不熟悉截掉很正常」。

急刪照。（IG截圖）